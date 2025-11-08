باشگاه خبرنگاران جوان - در روزهای اخیر، بیماران آبادانی برای دریافت خدمات تشخیصی و درمانی در مراکز پزشکی هسته‌ای و ام‌آرآی با مشکلاتی جدی روبه‌رو شده‌اند؛ تعطیلی مرکز پزشکی هسته‌ای بیمارستان طالقانی و نبود پزشک متخصص در بیمارستان شهید بهشتی، موجب نارضایتی و سردرگمی بسیاری از بیماران شده است. این وضعیت در حالی رخ داده که هر ۲مرکز از جمله مراکز مهم درمانی جنوب خوزستان به شمار می‌روند و بخش قابل توجهی از بیماران شهرستان‌های آبادان، خرمشهر و شادگان برای انجام خدمات تخصصی به این مراکز مراجعه می‌کنند.

به گفته بیماران، تعطیلی مرکز هسته‌ای باعث شده است روند تشخیص و درمان آن‌ها متوقف شود و برخی ناچار به مراجعه به شهرهای دیگر شوند. از سوی دیگر، تاخیر در ارائه گزارش‌های ام‌آرآی در بیمارستان شهید بهشتی، بیماران را در مراجعه به پزشک معالج و آغاز درمان با مشکل مواجه کرده است.

اختلافات دانشگاه علوم پزشکی آبادان با پیمانکار مرکز پزشکی هسته‌ای بیمارستان طالقانی به دلیل اتمام مجوز و قراردادها باعث سرگردانی بیماران در مراجعه به این مرکز شده است.

مرکز پزشکی هسته‌ای بیمارستان طالقانی آبادان خدمات درمانی و تشخیصی متنوعی مانند اسکن قلب، اسکن استخوان، اسکن کلیه، اسکن پاراتیروئید، اسکن ریه، اسکن مغز، اسکن تمام‌بدن با ید رادیواکتیو و اسکن اکتروتاید را با تعرفه دولتی به بیماران ارائه می‌دهد.

این گزارش به بررسی دلایل تعطیلی مراکز یادشده، دیدگاه بیماران، توضیحات مسئولان دانشگاه علوم پزشکی آبادان و اقدامات در دست انجام برای بازگشت خدمات به روال عادی می‌پردازد.

سردرگمی بیماران هسته‌ای در آبادان

یکی از بیماران در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا گفت: برای انجام عکس هسته‌ای به مرکز پزشکی هسته‌ای بیمارستان طالقانی مراجعه کردم، اما این مرکز به مراجعه‌کنندگان هیچ‌گونه خدمتی ارائه نمی‌کرد.

خلیل احمدی اظهار کرد: این مرکز هم‌اکنون تعطیل است و همین موضوع باعث بروز مشکلات متعددی برای بیماران شده است.

وی افزود: بسیاری از بیماران به دلیل نیاز فوری به خدمات تشخیصی و درمانی با سردرگمی مواجه هستند و ناچارند برای انجام خدمات مشابه به شهرهای دیگر مراجعه کنند.

یکی دیگر از بیماران مراجعه‌کننده به مرکز پزشکی هسته‌ای بیمارستان طالقانی آبادان نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا گفت: این مرکز تعرفه دولتی را برای بیماران دریافت می‌کرد و بیشتر افرادی که به آن مراجعه داشتند، از قشر ضعیف جامعه بودند.

هاله پیشکار افزود: توان پرداخت هزینه‌های بالای مراکز خصوصی برای افرادی که بیمه تکمیلی ندارند بسیار دشوار است.

وی بیان کرد: انتظار می‌رود مسئولان دانشگاه علوم پزشکی آبادان هرچه سریع‌تر نسبت به رفع این مشکل اقدام کنند تا بیماران بتوانند مجدداا از خدمات این مرکز بهره‌مند شوند.

یکی از مراجعه‌کنندگان به بخش ام‌آرآی بیمارستان شهید بهشتی آبادان نیز گفت: حدود یک ماه است که این بیمارستان پزشک متخصص برای تفسیر تصاویر ام‌آرآی ندارد و بیماران در دریافت گزارش‌های تشخیصی با تاخیر طولانی مواجه هستند.

رضا شاکری افزود: نبود پزشک متخصص باعث شده است بیماران برای مراجعه به پزشک معالج خود سرگردان بمانند و روند درمانشان با وقفه روبه‌رو شود.

وی تاکید کرد: بیشتر مراجعه‌کنندگان به بیمارستان‌های دولتی از قشر کم‌درآمد جامعه هستند و توان مراجعه به مراکز خصوصی را ندارند، زیرا هزینه‌های این خدمات بسیار سنگین است.

بیمارستان طالقانی آبادان باید تعطیل و تخلیه شود

مدیر مرکز پزشکی هسته‌ای بیمارستان طالقانی آبادان در این خصوص گفت: با اعلام دانشگاه علوم پزشکی آبادان، این مرکز باید تعطیل و تخلیه شود.

سید عدنان موسوی اظهار کرد: مرکز پزشکی هسته‌ای طالقانی آبادان از سال ۱۳۹۵ تاسیس و جهت ارائه خدمت با قرارداد اجاره با دانشگاه شروع به فعالیت کرده است و بر اساس بند هفت تصویب‌نامه شماره ۵۷۲۲/ت مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ هیات دولت، تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی طرفین طبق نوع مالکیت مندرج در پروانه بهره‌برداری تعیین می‌شود.

وی افزود: این مرکز برای برخی از بیماران نیازمند با توجه به شرایط مالی و معرفی‌نامه مراکز و سازمان‌های حمایتی و خیریه، تخفیف ۳۰ تا ۴۰ درصدی و در برخی موارد تا ۱۰۰ درصدی در نظر گرفته است.

موسوی گفت: با توجه به تورم و افزایش هزینه‌های جاری، تعمیر و نگهداری، نیروی انسانی، تجهیزات فنی و مصرفی و رادیوداروها، هزینه‌ها به‌شدت افزایش یافته و در برخی موارد تا ۵۰ برابر رشد داشته است.

وی اظهار کرد: با توجه به اعلام معاونت توسعه و همچنین نداشتن اجاره‌نامه معتبر و اتمام اعتبار مجوزهای قانونی، این مرکز از ارائه خدمات پزشکی هسته‌ای معذور است و خواستار عقد قرارداد به‌صورت اجاره محل طبق قرارداد قبلی است.

تغییرات اساسی در ارائه خدمت در ۲ مرکز درمانی پزشکی هسته‌ای بیمارستانی آبادان

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی آبادان از تغییرات اساسی در ۲ مرکز مهم درمانی این دانشگاه در بیمارستان‌های طالقانی و شهید بهشتی ببه منظور ارائه خدمات بهتر به مردم خبر داد.

دکتر مسعود هدایت گفت: قرارداد پیمانکار قبلی مرکز پزشکی هسته‌ای بیمارستان طالقانی به پایان رسیده و دانشگاه با برگزاری مزایده، پیمانکار جدیدی را برای اداره این مرکز انتخاب کرده است.

وی افزود: مدارک مربوط به این انتقال برای تایید نهایی به وزارت بهداشت ارسال شده و کمیسیون مربوطه در وزارتخانه قرار است در ۲۰ آبان‌ماه جلسه‌ای تشکیل داده و مجوز لازم را صادر کند.

هدایت گفت: با تکمیل این فرآیند و استقرار تیم جدید، خدمات مرکز پزشکی هسته‌ای با تعرفه‌های دولتی مجددا از سر گرفته خواهد شد و عدم ارائه خدمات صرفا به دلیل این جابه‌جایی است.

ارتقای خدمات ام‌آرآی در بیمارستان شهید بهشتی

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی آبادان گفت: قرارداد همکاری با پزشک متخصصی که مسئولیت گزارش‌نویسی تصاویر ام‌آرآی را بر عهده داشت، به دلیل مشکلات شخصی وی و عدم ادامه همکاری به پایان رسید.

وی افزود: دانشگاه علوم پزشکی آبادان در حال انعقاد قرارداد با یک شرکت تخصصی است تا خدمات گزارش‌نویسی را به‌صورت روزانه و آنلاین به بیماران ارائه دهد که این اقدام باعث کاهش زمان انتظار بیماران خواهد شد.

هدایت بیان کرد: با اجرایی شدن این سیستم جدید، گزارش تصاویر ام‌آرآی بلافاصله یا حداکثر تا روز بعد از انجام خدمت تکمیل و در اختیار بیماران قرار خواهد گرفت و بیماران دیگر نیازی به انتظار چندروزه یا حتی یک‌هفته‌ای برای دریافت نتیجه نخواهند داشت.

وی افزود: این تغییرات با هدف بهبود کیفیت خدمات‌رسانی، رعایت تعرفه‌های مصوب و کاهش زمان دسترسی بیماران به خدمات تشخیصی در دست اجراست.

به گزارش ایرنا، تعطیلی مرکز پزشکی هسته‌ای بیمارستان طالقانی آبادان و نبود پزشک متخصص در بیمارستان شهید بهشتی، این روزها مشکلات زیادی برای بیماران جنوب خوزستان ایجاد کرده است. بسیاری از مراجعه‌کنندگان که از قشر کم‌درآمد جامعه هستند، توان پرداخت هزینه‌های سنگین مراکز خصوصی را ندارند و ناچارند برای دریافت خدمات تشخیصی به شهرهای دیگر سفر کنند؛ امری که هم هزینه‌بر است و هم روند درمان بیماران را با تاخیر مواجه می‌کند.

با وجود این مشکلات، دانشگاه علوم پزشکی آبادان اعلام کرده است که فرآیند انتخاب پیمانکار جدید برای مرکز پزشکی هسته‌ای به پایان رسیده و پس از تایید نهایی وزارت بهداشت، فعالیت این مرکز به‌زودی از سر گرفته خواهد شد. همچنین قرار است با راه‌اندازی سیستم جدید گزارش‌نویسی آنلاین در بخش ام‌آرآی بیمارستان شهید بهشتی، زمان انتظار بیماران برای دریافت نتیجه به حداقل برسد.

امید می‌رود با تسریع در اجرای این تصمیمات و نظارت دقیق بر عملکرد مراکز درمانی، خدمات پزشکی در آبادان به وضعیت پایدار و مطلوب‌تری بازگردد تا بیماران نیازمند، بدون نگرانی از تعطیلی یا تاخیر، بتوانند در کوتاه‌ترین زمان ممکن از خدمات تخصصی بهره‌مند شوند.

آبادان دارای چهار بیمارستان است که ۲ بیمارستان زیرنظر خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی آبادان و ۲ بیمارستان دیگر متعلق به نفت و تامین اجتماعی است.

منبع: آبادان