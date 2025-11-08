در آغاز رقابت‌های بسکتبال باویلچر قهرمانی آسیا - اقیانوسیه در تایلند، تیم زنان ایران در نخستین دیدار به مصاف فیلیپین رفت و به پیروزی رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - رقابت‌های بسکتبال باویلچر قهرمانی ۲۰۲۵ آسیا - اقیانوسیه در تایلند در حال برگزاری است و تیم ملی بسکتبال با ویلچر بانوان ایران امروز شنبه ۱۷ آبان در نخستین دیدار به مصاف تیم فیلیپین رفت و با نتیجه ۶۰ بر ۱۰ به برتری رسید.

تیم زنان ایران در دومین دیدار فردا یکشنبه ۱۸ آبان ماه از ساعت ۱۴:۳۰ به مصاف کامبوج می‌رود.

تیم ملی بانوان با ترکیب رقیه امیری، مهدی روحانی، نجمه صفایی دوست، رقیه صالحی، سمیرا خالقی، زهرا نصری، نادیا بلوچی، مریم عباس فرد، فاطمه مولایی، رقیه قاضیلو، زهرا حبیبی و فاطمه مرادی با سرمربیگری آزاده سادات معینی و مربیگری مهسا همتی در این مسابقات حضور دارد.

