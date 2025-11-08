باشگاه خبرنگاران جوان؛ عرفانه نعمتیان - سعید خدابخشی مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: طول کل راه‌های چهارمحال و بختیاری ۳۸۰۱ کیلومتر است و ۲۷۰۰ کیلومتر از آن را راه‌های فرعی و روستایی تشکیل می‌دهندکه بهسازی این محور‌ها نقش مهمی در افزایش ایمنی، کاهش زمان سفر، پایداری راه‌های ارتباطی روستا‌ها و توسعه اقتصادی مناطق استان دارد .

وی افزود: از این میزان، تاکنون از ۲۸۴ کیلومترطول راه‌های فرعی استان تنها آسفالت ۱۵۰ کیلومتر آن باقی مانده است . همچنین طول راه‌های روستایی استان ۲۴۱۶ کیلومتر است که یک چهارم این مسافت یعنی ۶۰۰ کیلومتر از این راه‌ها باید روکش آسفالت شوند.

خدابخشی با اشاره به راه‌های شوسه و خاکی استان اضافه کرد: در حال حاضر ۶۳۸ کیلومتر از راه‌های استان شوسه و خاکی هستند که نیمی از آنان آسفالت وعلامتگذاری شده و ۳۲۴ کیلومتر آنها نیازمند روکش آسفالت و بهسازی است.

مدیرکل راهداری استان به وضعیت پل‌ها در مسیر‌های فرعی و روستایی اشاره کرد و بیان داشت:در راه‌های روستایی ۳۳۱ پل بزرگ، ۲۴۸۱ پل کوچک و ۸۷ پل نیازمند بازسازی شناسایی شده است که با انجام عملیات بازسازی وبهسازی آنها نقش موثری در کاهش مشکلات روستائیان وتردد آنها خواهد داشت .

وی با اشاره به شعار امسال عملیات راهداری زمستانی، ادامه داد: «راهداری بدون مرز»، راهداری استان با تمام توان در حال پیگیری جذب منابع ملی و استانی است.