مدیرکل راه و شهرسازی فارس با اشاره به بازدید از پروژه ۴۲۸ واحدی نهضت ملی مسکن شهرستان آباده گفت: این پروژه ملی آماده نهایی سازی و آسفالت معابر بوده تا زمینه تحویل واحدها فراهم شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدمهدی عبداللهی به همراه جمعی از مدیران و کارشناسان اداره کل راه و شهرسازی فارس و مسئولان شهرستان آباده، از پروژه ۴۲۸ واحدی نهضت ملی مسکن در آباده بازدید کرد.

در این بازدید، روند اجرایی پروژه و میزان پیشرفت فیزیکی آن از نزدیک مورد بررسی قرار گرفت.

مدیرکل راه و شهرسازی فارس ضمن قدردانی از تلاش پیمانکاران و عوامل اجرایی، بر تسریع در تکمیل مراحل پایانی پروژه تأکید کرد و گفت: پروژه ۴۲۸ واحدی نهضت ملی مسکن آباده به مراحل پایانی رسیده و با برنامه‌ریزی انجام‌شده، به‌زودی عملیات آماده‌سازی نهایی شامل آسفالت معابر و محوطه‌سازی پروژه آغاز خواهد شد تا واحدها برای افتتاح و تحویل آماده شوند.

او افزود: تلاش مجموعه راه و شهرسازی فارس بر این است که با همکاری دستگاه‌های خدمات رسان، نواقص جزئی پروژه برطرف و زیرساخت‌های آب، برق و گاز نیز در کوتاه‌ترین زمان ممکن تأمین شود.

عبداللهی تأکید کرد: پروژه‌های نهضت ملی مسکن، به‌ویژه طرح ۴۲۸ واحدی آباده، از اولویت‌های اصلی استان هستند و تلاش می‌کنیم با نظارت دقیق، کیفیت مطلوب و سرعت اجرا، این طرح‌ها در موعد مقرر به بهره‌برداری برسند.

در ادامه، جلسه بررسی مشکلات پروژه‌های نهضت ملی مسکن در شهرستان آباده با حضور پیمانکاران و عوامل اجرایی برگزار شد و درباره نحوه تسریع در آماده‌سازی و زمان‌بندی افتتاح تصمیم‌گیری شد.

منبع: راه و شهرسازی فارس