باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان ساوجبلاغ گفت: توسعه روستاها بدون زیرساختهای استاندارد ممکن نیست. فراهم کردن امکانات بهداشتی، رفاهی و مذهبی نه تنها رفاه اهالی را تضمین میکند، بلکه تجربه گردشگران را ارتقا میدهد و به رونق کسبوکارهای محلی کمک میکند.
کاظمی با اشاره به تکمیل پروژه سرویسهای بهداشتی و نمازخانه روستای سیباندره، گفت: این پروژه نمونهای از توجه ما به توسعه پایدار روستاها و ارتقای کیفیت خدمات عمومی است. هدف اصلی، فراهم کردن امکانات استاندارد و مناسب برای اهالی و گردشگران بود تا تجربهای راحت و ایمن از حضور در روستا داشته باشند.
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان ساوجبلاغ توضیح داد: طرح اجرایی این پروژه شامل تکمیل فضاهای بهداشتی، تجهیز نمازخانه، بهسازی محیط پیرامونی و ایجاد امکانات رفاهی عمومی است. تمرکز ما بر این بود که فضایی کاربردی و در عین حال زیبا ایجاد کنیم که پاسخگوی نیازهای روزمره اهالی و گردشگران باشد و محیطی پاکیزه و امن برای بازدیدکنندگان فراهم کند.
وی با اشاره به اهمیت تأمین زیرساختها در توسعه گردشگری روستایی گفت: روستاها ظرفیتهای طبیعی و فرهنگی بالایی دارند، اما بدون زیرساخت مناسب، این پتانسیلها به شکل مؤثر به جذب گردشگر و رونق اقتصادی محلی تبدیل نمیشوند.
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ساوجبلاغ افزود: توسعه گردشگری روستایی تنها به معرفی جاذبهها محدود نمیشود؛ زیرساختهای خدماتی و رفاهی نقش تعیینکنندهای در تجربه بازدیدکننده دارند. هرچه محیط برای گردشگر راحتتر و دلپذیرتر باشد، زمان حضور و تعامل وی با جامعه محلی افزایش مییابد و این امر به رشد کسبوکارهای محلی و ایجاد اشتغال پایدار کمک میکند.
کاظمی درباره روند اجرای پروژه توضیح داد: در تمام مراحل طراحی و ساخت، استانداردهای فنی و بهداشتی رعایت شد و همه جزئیات با هدف حداکثر کارایی و زیبایی محیط مورد توجه قرار گرفت. همکاری نزدیک با اداره فنی ادارهکل استان و اعضای شورای اسلامی روستا، نقش مؤثری در موفقیت این پروژه داشت و تضمین کرد که مجموعهای کامل و کاربردی به بهرهبرداری برسد.
این مسئول در پایان با اشاره به اثرات اقتصادی پروژه ابرازکرد: با ایجاد این امکانات، مسافران و زائران زمان بیشتری در روستا حضور خواهند داشت که به رونق کسبوکارهای محلی، فروش محصولات صنایعدستی و خدمات گردشگری کمک میکند.