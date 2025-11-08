باشگاه خبرنگاران جوان - شینا انصاری امروز در دیدار با سایمون استیل، دبیر اجرایی کنوانسیون تغییر اقلیم - ضمن تشریح اقدامات صورت گرفته طی یک سال گذشته، به توسعه قابل ملاحظه انرژیهای تجدیدپذیر و پروژههای مرتبط با کاهش انتشار گازهای گلخانهای اشاره کرد.
وی افزود: برنامه کاهش فلرینگ در میادین نفتی و تصویب برنامه مدیریت تغییر اقلیم کشور در هیئت دولت از دیگر گامهای مهم در این مسیر بوده است.
انصاری تأکید کرد: تمامی این فعالیتها در شرایطی انجام شده که ایران تحت تحریمهای یکجانبه و ظالمانه قرار داشته و از دسترسی به منابع مالی و فناوریهای نوین محروم مانده است.
وی همچنین یادآور شد: کشورمان در سال گذشته هدف تجاوز وحشیانه رژیم صهیونیستی قرار گرفت که افزون بر شهادت شمار زیادی از افراد بیگناه، آثار و تبعات محیط زیستی گستردهای بر جای گذاشت.
دبیر اجرایی کنوانسیون تغییر اقلیم ضمن ابراز تأثر از این حوادث و قدردانی از تلاشها و اقدامات جمهوری اسلامی ایران در زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانهای اعلام کرد: دبیرخانه کنوانسیون همچنان صدای ایران را در مسیر دستیابی به حقوق حقه خود در چارچوب امکانات مالی و توافقات کنوانسیون خواهد شنید و از تلاشهای کشورمان در این زمینه حمایت میکند.
تاکید بر گسترش همکاریهای زیستمحیطی ایران با برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد
انصاری در حاشیه نشستهای اجلاس تغییرات اقلیمی سازمان ملل (COP ۳۰) با آنا ماریا روسباخ - دبیر اجرایی برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد (UN-Habitat) - دیدار و گفتوگو کرد. معاون رییس جمهوری در این دیدار با اشاره به اهمیت ارتقای پایداری و تابآوری شهرها در برابر تغییرات اقلیمی بهویژه در زمینه افزایش دما و کاهش منابع آب بر ضرورت برنامهریزی جامع شهری برای مقابله با اثرات اقلیمی تأکید کرد.
وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران با وجود چالشهای اقلیمی و اقتصادی، همواره در تلاش است با بهرهگیری از ظرفیتهای علمی، منطقهای و بینالمللی، مسیر توسعه شهری پایدار را تقویت کند.
آنا ماریا روسباخ نیز ضمن تأکید بر نقش مؤثر دفتر برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد در تهران، بر گسترش همکاریهای جمهوری اسلامی ایران و این نهاد در حوزههای مدیریت شهری بر کاهش مخاطرات اقلیمی و ارتقای کیفیت زندگی شهری تأکید کرد.
سازمان حفاظت محیط زیست مسوول کمیسیون همکاریهای اقتصادی ایران و کرواسی
انصاری در دیدار با ماریا وچکویچ - وزیر محیط زیست و اقتصاد سبز جمهوری کرواسی - بر گسترش همکاریهای دوجانبه در حوزههای مختلف محیطزیستی تأکید کرد.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به ریاست سازمان حفاظت محیط زیست بر کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی ایران و کرواسی گفت: این کمیسیون بستر مناسبی برای ارتقای سطح همکاریهای بین دو کشور است و پس از چند سال توقف، اکنون که مسئولیت آن به سازمان حفاظت محیط زیست محول شده، باید دوباره فعال شود.
وی با بیان تمایل جمهوری اسلامی ایران برای همکاری در زمینههایی همچون مدیریت مناطق حفاظتشده، تبادل تجربیات در مدیریت منابع آب و تالابها، و کنترل آلودگیهای صنعتی اظهارکرد: تقویت تعاملات علمی و فنی میتواند نقش مهمی در ارتقای توان ملی دو کشور در حفاظت از محیط زیست ایفا کند.
در این دیدار، وزیر محیط زیست کرواسی نیز ضمن ابراز خرسندی از ملاقات با معاون رئیسجمهوری ایران خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران از نخستین کشورهایی بود که در سال ۱۹۹۲ استقلال کرواسی را به رسمیت شناخت و این موضوع همواره مورد قدردانی دولت و ملت کرواسی است.
ماریا وچکویچ همچنین گسترش روابط محیط زیستی، مشارکت سایر دستگاهها و توسعه دامنه همکاریها را فرصتی ارزشمند برای تقویت روابط روبهرشد دو کشور دانست و از طرف ایرانی برای انجام بازدیدهای رسمی از کرواسی دعوت به عمل آورد.
اثرات گسترده تغییر اقلیم بر منطقه غرب آسیا
انصاری در حاشیه اجلاس تغییر اقلیم سازمان ملل (COP ۳۰) با آمنه ضحاک الشامسی - وزیر محیط زیست و تغییر اقلیم امارات متحده عربی - دیدار و گفتوگو کرد. وی با اشاره به اثرات گسترده تغییر اقلیم بر منطقه غرب آسیا و پیامدهای جدی آن بر محیط زیست، تنوع زیستی و مناطق شهری، بر ضرورت گسترش همکاریهای ایران و امارات برای افزایش سازگاری و تابآوری در برابر این پدیده جهانی تأکید کرد.
وی ضمن یادآوری دیدار سال گذشته با وزیر محیط زیست امارات و عدم امکان سفر وی به ایران به دلیل شرایط خاص ناشی از تجاوز رژیم صهیونیستی، بر اجرای توافقات پیشین میان دو کشور در حوزههای مرتبط با محیط زیست و تغییر اقلیم تأکید کرد.
در ادامه، آمنه ضحاک الشامسی با قدردانی از دعوت مجدد رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران، بر اهمیت ارتقای سطح همکاریهای دوجانبه تأکید کرد و گفت: با توجه به توافقات انجامشده در جریان سفر سال گذشته، ضروری است این تفاهمها هرچه سریعتر وارد مرحله اجرایی شوند تا فعالیتهای مشترک دو کشور در محورهای زیستمحیطی بهویژه در زمینه مقابله با تغییرات اقلیمی و کنترل طوفانهای گرد و غبار با سرعت بیشتری عملیاتی شود.
منبع: روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست