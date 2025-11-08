باشگاه خبرنگاران جوان - نادر زارعی اظهار کرد: عملیات برداشت تا پایان آبانماه ادامه دارد و انتظار میرود؛ حدود ۲۵۰۰ تن "به" روانه بازارهای مصرف شود.
بهگفته او؛ این محصول در اثر خشکسالی، کمبود آب و گرمازدگی کاهش تولید داشته است، اما با این حال، بازار شهرهای تهران، خراسان رضوی و سیستان و بلوچستان، مهمترین مقصدهای صادراتی آن هستند.
زارعی افزود: ارقام "به" در این منطقه شامل اصفهانی، شیشهای، کدوئی و محلی است که به دلیل کیفیت و بازارپسندی، جایگاه ویژهای در سبد مصرفی دارند.
منبع: جهادکشاورزی شهرستان نیریز