مدیر جهادکشاورزی شهرستان نی‌ریز گفت: برداشت "به" از ۲۴۰ هکتار باغ‌های نی‌ریز آغاز شده که از این میزان، ۲۲۰ هکتار آن مثمر است.

باشگاه خبرنگاران جوان - نادر زارعی اظهار کرد: عملیات برداشت تا پایان آبان‌ماه ادامه دارد و انتظار می‌رود؛ حدود ۲۵۰۰ تن "به" روانه بازار‌های مصرف شود.

به‌گفته او؛ این محصول در اثر خشکسالی، کمبود آب و گرمازدگی کاهش تولید داشته است، اما با این حال، بازار شهر‌های تهران، خراسان رضوی و سیستان و بلوچستان، مهم‌ترین مقصد‌های صادراتی آن هستند.

زارعی افزود: ارقام "به" در این منطقه شامل اصفهانی، شیشه‌ای، کدوئی و محلی است که به دلیل کیفیت و بازارپسندی، جایگاه ویژه‌ای در سبد مصرفی دارند.

منبع: جهادکشاورزی شهرستان نی‌ریز

برچسب ها: جهاد کشاورزی ، استان فارس ، برداشت به ، خشکسالی ، باغ های نی ریز
