جانشین فرمانده سپاه کلاله گفت:اولین کاروان راهیان نور دانش آموزی در سال جدید تحصیلی، در قالب کاروانی ۹۵ نفره دختر، همراه با عوامل اجرایی، عازم مناطق عملیاتی جنوب می شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضوی - سرهنگ پاسدار حسین خسروی گفت:این دانش آموزان، پس از زیارت یادمان شهدا در اروند، شلمچه، فتح المبین، هویزه و هفت تپه، عازم سد کرخه خواهند شد، تا در قالب کاروان پیشرفت، با توانمندی‌های مهندسین کشور آشنا شوند.

جانشین فرمان سپاه کلاله تصریح کرد: همه تمهیدات لازم برای سفره ۶ روزه ایمن برای این کاروان فراهم شده است.

سرهنگ پاسدار کاظم نوروزی فرمانده بسیج دانش آموزی استان، نیز که به بدرقه این دانش آموزان کاروان در کلاله حضور یافته بود، گفت: بر اساس برنامه ریزی انجام شده امسال، برای عملیات بزرک فرهنگیِ راهیان نورِ بسیج دانش آموزی، ۲ هزار و ۶۰۰ نفر از دانش آموزان را به مناطق جنوب کشور اعزام می‌کنیم که در هفت مرحله برای دختران و شش مرحله؛ نیز برای پسران رقم بخورد.

سرهنگ نوروزی گفت: تا کنون، چهار مرحله؛ با اعزام ۶۵۰ نفر از دانش آموزان به مناطق عملیاتی انجام شده است و انشاءلله؛ طبق برنامه تدوینی، مابقی اعزام‌ها انجام خواهد شد.

نوروزی افزود: دانش آموزان در این سفر معنوی، از جانفشانی‌ها و ایثارگیری‌های سرافرازان تاریخ، شهیدان در دفاع مقدس درس‌های معرفتی می‌گیرند تا خودشان بتوانند راوی دفاع مقدس در مدارس و جمع خانواده‌های خود باشند.

برچسب ها: راهیان نور ، دفاع مقدس
خبرهای مرتبط
اعزام ۱۵۰ دانش آموز دختر از گرگان به مناطق عمیاتی جنوب کشور
اعزام ۱۰۰ نفر به اردوی راهیان نور از شهرستان علی آباد کتول
اعزام کاروان زیارتی راهیان نور و شرکت در سالگرد ارتحال امام خمینی (ره)
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
افزایش ۴۸ درصدی تردد ناوگان خارجی از مرز اینچه برون
جهان نما زیر نگاه قانون؛ استقرار ایستگاه بازرسی برای پاسداری از میراث هیرکانی
مشارکت ۷۰۰ ریش سفید و معتمد در قالب صلح یار برای حل و فصل اختلافات در گلستان
آخرین اخبار
افزایش ۴۸ درصدی تردد ناوگان خارجی از مرز اینچه برون
مشارکت ۷۰۰ ریش سفید و معتمد در قالب صلح یار برای حل و فصل اختلافات در گلستان
جهان نما زیر نگاه قانون؛ استقرار ایستگاه بازرسی برای پاسداری از میراث هیرکانی
برگزاری هفته گلستان ایران در هفته سوم آذرماه