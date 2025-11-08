باشگاه خبرنگاران جوان _ بر اساس اعلام شرکت آب منطقه‌ای البرز، میزان ذخیره سد کرج در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بیش از ۴۰ درصد کاهش نشان می دهد. در حالی که میزان ورودی آب از ارتفاعات البرز مرکزی به طور معمول در فصل پاییز به دلیل بارندگی‌ها افزایش می‌یابد، امسال به‌ علت تداوم خشکسالی، کاهش چشمگیر بارش‌ها و برداشت‌های بی رویه، حجم ورودی سد در پایین‌ترین سطح ۱۰ سال اخیر قرار گرفته است.

مقصودی، مدیر منابع آب شهرستان کرج جریان آب رودخانه‌ی کرج از ابتدای پاییز به کمتر از نیمی از میانگین بلندمدت خود رسیده است.

وی علت اصلی را ترکیب چند عامل از جمله کاهش بارش‌ها، افزایش تبخیر، برداشت بی رویه از رودخانه و مصرف بیش از اندازه در بخش خانگی عنوان کرد.

او افزود: در چنین شرایطی، هر مترمکعب آب ذخیره‌شده در سد به طور مستقیم بر پایداری تأمین آب شرب کلانشهرهای کرج و تهران تأثیر دارد. بنابراین رعایت الگوی مصرف دیگر یک توصیه نیست، بلکه ضرورتی برای حفظ حیات در منطقه است.

وی اظهار کرد که اکنون ورودی آب سد کرج ۲ متر مکعب در ثانیه و خروجی آن ۶ متر مکعب است که در صورت استمرار خشکسالی تا پایان آبان ماه جاری این سد ذخیره آبی نخواهد داشت.