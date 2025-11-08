ورزشگاه پارس شیراز در فهرست گزینه‌های میزبانی دربی ۱۴ آذر قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - معاون ورزشی باشگاه پرسپولیس با بازدید از ورزشگاه پارس شیراز، این مجموعه را گزینه‌ای مناسب برای میزبانی دیدار رفت پرسپولیس و استقلال دانست و از بررسی دقیق شرایط ورزشگاه‌های مختلف برای انتخاب بهترین محل برگزاری دربی خبر داد.

محمد انصاری، وضعیت کلی این مجموعه را مطلوب ارزیابی کرد و اظهارداشت: ورزشگاه پارس از استاندارد‌های بالایی برخوردار است و در حد برگزاری بازی‌های بزرگ و بین‌المللی است.

او افزود: در حال بررسی چند ورزشگاه در شهر‌های مختلف هستیم و قطعا مجموعه‌ای انتخاب خواهد شد که بهترین شرایط را برای بازیکنان و هواداران داشته باشد؛ بازی دربی یک مسابقه ملی است و اهمیت ویژه‌ای دارد.
 
انصاری در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد: برای میزبانی چنین بازی حساسی، موضوع ورود و خروج هواداران، امنیت، دسترسی‌های شهری و امکانات رفاهی اهمیت زیادی دارد. این موارد باید به‌دقت بررسی شود تا تماشاگران در آرامش کامل بازی را تماشا کنند.
 
دیدار رفت تیم‌های پرسپولیس و استقلال در چارچوب هفته دوازدهم لیگ برتر، روز ۱۴ آذرماه برگزار خواهد شد و هنوز محل نهایی برگزاری این دیدار از سوی باشگاه پرسپولیس اعلام نشده است چرا که در این بازی پرسپولیس میزبان است و انتخاب ورزشگاه بر عهده این باشگاه خواهد بود.

منبع: ورزش و جوانان فارس

برچسب ها: ورزشگاه پارس شیراز ، دربی
خبرهای مرتبط
برتری یک نیمه‌ای گل گهر مقابل فجر و توقف پیکان با هوادار
تساوی شیرازی‌ها در دربی دوستانه
زمان حمایت کامل از فوتبال فارس است
نامه نماینده شیراز و زرقان به وزیر ورزش و جوانان:
گناه تماشاگران فجر چیست که باید تاوان قصورات احتمالی را بپردازند؟
سرمربی فجرشهیدسپاسی:
غیبت هواداران تلخ‌ترین اتفاق است
ورزشگاه پارس آماده میزبانی رقابت‌های ملی و بین‌المللی
ورزشگاه پارس، تحول‌آفرین در ورزش استان فارس
آماده‌سازی ورزشگاه پارس شیراز برای میزبانی نخستین دیدار لیگ برتر فوتبال
مطالبه مردم شیراز برای میزبانی در ورزشگاهی در شأن این شهر تاریخی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آغاز طرح جامع ساماندهی ترافیک شیراز/ همکاری مردم در شناسایی گره‌های ترافیکی 
انتخابات پیش رو نماد انسجام ملی و مشارکت فراگیر مردم خواهد بود
آخرین اخبار
آغاز طرح جامع ساماندهی ترافیک شیراز/ همکاری مردم در شناسایی گره‌های ترافیکی 
انتخابات پیش رو نماد انسجام ملی و مشارکت فراگیر مردم خواهد بود
۳۷۴ دستگاه خودرو و موتورسیکلت متخلف روانه پارکینگ شدند
تصادف در محور اقلید - یاسوج با یک کشته و ۴ مصدوم
توقیف ۱۵۳ دستگاه خودرو شوتی طی ۲۴ ساعت گذشته در فارس
رمزگشایی جنازه سوخته در داراب
شکار پشه آئدس در کازرون و اقدامات مقابله ای با آن