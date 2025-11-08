باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
خودنمایی معنویت و معماری در مساجد درمیان + فیلم

گزارشی از تاریخ اسلامی در مساجد قدیمی درمیان، به مناسبت پنجمین رویداد ملی ایران جان در استان خراسان جنوبی، را مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - روستاهای هندوالان و درخش شهرستان درمیان میزبان دو مسجد تاریخی با قدمت دوران صفویه و تیموریه است که هنوز هم صدای اذان از مناره های آن شنیده می شود.

 

