خودنمایی معنویت و معماری در مساجد درمیان + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0631\u0648\u0633\u062a\u0627\u0647\u0627\u06cc \u0647\u0646\u062f\u0648\u0627\u0644\u0627\u0646 \u0648 \u062f\u0631\u062e\u0634 \u0634\u0647\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u062f\u0631\u0645\u06cc\u0627\u0646 \u0645\u06cc\u0632\u0628\u0627\u0646 \u062f\u0648 \u0645\u0633\u062c\u062f \u062a\u0627\u0631\u06cc\u062e\u06cc \u0628\u0627 \u0642\u062f\u0645\u062a \u062f\u0648\u0631\u0627\u0646 \u0635\u0641\u0648\u06cc\u0647 \u0648 \u062a\u06cc\u0645\u0648\u0631\u06cc\u0647 \u0627\u0633\u062a \u06a9\u0647 \u0647\u0646\u0648\u0632 \u0647\u0645 \u0635\u062f\u0627\u06cc \u0627\u0630\u0627\u0646 \u0627\u0632 \u0645\u0646\u0627\u0631\u0647 \u0647\u0627\u06cc \u0622\u0646 \u0634\u0646\u06cc\u062f\u0647 \u0645\u06cc \u0634\u0648\u062f.\n\u00a0\n