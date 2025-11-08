سخنگوی طالبان اعلام کرد مذاکرات افغانستان و پاکستان در استانبول به دلیل "رویه غیرمسئولانه" هیأت پاکستانی بدون نتیجه پایان یافته است.

باشگاه خبرنگاران جوان- سخنگوی طالبان شکست گفتگوهای افغانستان و پاکستان در استانبول را به "رویه غیرمسئولانه و عدم همکاری هیأت پاکستانی" نسبت داد.

 ذبیح الله مجاهد در اعلامیه‌ای اعلام کرد که با وجود نیت نیک طالبان و تلاش‌های میانجی‌گری ترکیه و قطر، این مذاکرات به نتیجه‌ای نرسید.

 وی افزود که طرف پاکستانی در جریان مذاکرات تلاش کرد همه مسئولیت‌های امنیتی خود را به افغانستان ارجاع دهد، در حالی که خود هیچ آمادگی برای پذیرفتن مسئولیت نشان نداد.

سخنگوی طالبان تأکید کرد که دفاع از مردم و خاک افغانستان وجیبه شرعی و ملی است و در برابر هر تجاوزی قاطعانه دفاع خواهد کرد. این در حالی است که همزمان با برگزاری مذاکرات، نظامیان پاکستانی با انجام حملاتی در ولسوالی اسپین بولدک قندهار تعدادی از غیرنظامیان کشته شدند.

تنش بین افغانستان و پاکستان ، مذاکره با طالبان
