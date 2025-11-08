باشگاه خبرنگاران جوان؛کاظمی فر -عادلیفر در بازدید از پروژههای عمرانی روستاهای هوراند گفت: در نیمه نخست امسال طرح هادی شامل مطالعه، بازنگری، جدولگذاری، سنگفرش و آسفالتریزی در ۲۰ روستای شهرستان به اجرا درآمده است.
وی افزود: این اقدامات با پیگیریهای رضوانی، نماینده محترم مردم منطقه در مجلس شورای اسلامی، و به همت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان هوراند انجام شده است.
فرماندار هوراند تصریح کرد: بنیاد مسکن این شهرستان با همکاری بخشداریها و دهیاریها، بالغ بر ۴۰ هزار مترمربع آسفالتریزی را از محل قیر رایگان تهاتری به مرحله اجرا رسانده است.
عادلیفر با تاکید بر اهمیت توسعه روستایی گفت: اجرای طرحهای عمرانی در روستاها نقش بسزایی در بهبود زیرساختها، افزایش رفاه عمومی و توسعه متوازن شهرستان دارد.