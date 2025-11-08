پاداش مدال آوران سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان بحرین ۲۰۲۵ از سوی کمیته ملی المپیک پرداخت شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در پنجاه و سومین نشست هیات اجرایی کمیته ملی المپیک بود که پاداش مدال آوران بحرین تعیین و مقرر شد به مدال آوران طلا، نقره و برنز به ترتیب ۱۰۰ میلیون، ۶۰ و ۴۰ میلیون تومان پرداخت شود که این مبالغ از سوی کمیته ملی المپیک به حساب آنها واریز شد.

پاداش ورزشکاران در حالی پرداخت شد که بر اساس تصمیم هیات اجرایی، برای سرپرستان و کادر فنی تیم‌ها نیز ۵۰ درصد پاداش ورزشکاران در نظر گرفته شده است، به این ترتیب که ۵۰ درصد از جمع پرداختی هر تیم در اختیار روسای فدراسیون‌ها قرار گرفت تا آنها بین اعضای کادر فنی تیم‌ها تقسیم کنند.

در رشته‌های تیمی به هر کدام از ورزشکاران همان مبالغ تعیین شده پرداخت شد و ۵۰ درصد از مجموع این مبلغ نیز به حساب فدراسیون‌ها واریز شد.

پرداخت پاداش مدال‌آوران همزمان با مدال آوری ورزشکاران در بحرین آغاز و با پرداخت پاداش اعضای کادرفنی به پایان رسید.

سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان بحرین ۲۰۲۵ با کسب ۲۲ مدال طلا، ۱۸ نقره و ۳۶ برنز و عنوان چهارمی برای کاروان اعزامی کشورمان به پایان رسید.

