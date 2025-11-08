شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از انتظار ۳۰ ساله خود برای تحویل واحد تجاری اداری برج دماوند(آناهید) واقع در شهر تهران سخن گفت و از مسئولان درخواست رسیدگی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - یکی از دغدغه‌های شهروندان تهران، دسترسی سخت به مراکز خرید است. مراکز معتبری که علاوه بر گرد هم آوری برند‌های پوشاک و لوازم دیجیتال و خانگی معتبر، فضا‌های تفریحی مناسبی برای خانواده‌ها و جوانان فراهم می‌کنند.اما به گفته شهروندخبرنگار ما تعداد بسیاری از خریداران مجتمع تجاری و اداری برج دماوند (آناهید) در شهر تهران است که مدت ۳۰ سال است که همچنان در انتظار تحویل واحد‌های خود هستند؛ و پیگیری‌های مالکان به نتیجه نرسیده است.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به ان مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام. ما خریداران واحد‌های تجاری و اداری مجتمع دماوند (آناهید) مبنی بر رسیدگی مسؤلان به شرایط بوجود آمده برای خریداران پس از سی سال انتظار و تحویل نگرفتن واحدهایمان؛ متأسفانه ترتیب اثری داده نشده است. لطفا پیگیری کنید.

 

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

برچسب ها: تاخیر در تحویل اموال ، برج تجاری تفریحی ، سوژه خبری
خبرهای مرتبط
نگرانی خریداران خودروی کوئیک GXL و GXRL از تاخیر در تحویل
خریداران خودروی شاهین همچنان در صف انتظار تحویل
خریداران خودرو‌های کوئیک و اطلس همچنان در بن بست تحویل
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
انتظار فارغ التحصیلان دانشگاه بین الملل پیام نور برای صدور دانشنامه
مشکلات تغییر دهک یارانه‌ای با فروش لمتیاز خودروی سه فرزندی از زبان شهروندخبرنگار
داوطلبان آزاد آزمون آموزش و پرورش همچنان در انتظار استخدام
جولان موتورسواران در محدوده شهرک سروآزاد تهران صدای اهالی را درآورد + فیلم
آغاز برداشت میوه پرتقال ازنوع تامسون در باغ‌های روستای آسیابسر قائمشهر + فیلم
رنجش پزشکان از تاخیر در پرداخت حق الزحمه پزشکان نظام ارجاع شهری بیمه سلامت
نارضایتی فروشندگان از تاخیر در واریز وجه قابل پرداخت کالابرگ
آخرین اخبار
نارضایتی فروشندگان از تاخیر در واریز وجه قابل پرداخت کالابرگ
آغاز برداشت میوه پرتقال ازنوع تامسون در باغ‌های روستای آسیابسر قائمشهر + فیلم
مشکلات تغییر دهک یارانه‌ای با فروش لمتیاز خودروی سه فرزندی از زبان شهروندخبرنگار
رنجش پزشکان از تاخیر در پرداخت حق الزحمه پزشکان نظام ارجاع شهری بیمه سلامت
جولان موتورسواران در محدوده شهرک سروآزاد تهران صدای اهالی را درآورد + فیلم
داوطلبان آزاد آزمون آموزش و پرورش همچنان در انتظار استخدام
انتظار فارغ التحصیلان دانشگاه بین الملل پیام نور برای صدور دانشنامه
گوشه‌هایی از دود غبارآلود اهواز از لنز دوربین شهروندخبرنگار + فیلم
کمبود امکانات، دغدغه تولیدکنندگان مبل در چهاردانگه شد
نگرانی خریداران سهند از تاخیر در تحویل خودرو