شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از انتظار ۳۰ ساله خود برای تحویل واحد تجاری اداری برج دماوند(آناهید) واقع در شهر تهران سخن گفت و از مسئولان درخواست رسیدگی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - یکی از دغدغههای شهروندان تهران، دسترسی سخت به مراکز خرید است. مراکز معتبری که علاوه بر گرد هم آوری برندهای پوشاک و لوازم دیجیتال و خانگی معتبر، فضاهای تفریحی مناسبی برای خانوادهها و جوانان فراهم میکنند.اما به گفته شهروندخبرنگار ما تعداد بسیاری از خریداران مجتمع تجاری و اداری برج دماوند (آناهید) در شهر تهران است که مدت ۳۰ سال است که همچنان در انتظار تحویل واحدهای خود هستند؛ و پیگیریهای مالکان به نتیجه نرسیده است.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به ان مشکل شد.
متن پیام شهروندخبرنگار
با سلام. ما خریداران واحدهای تجاری و اداری مجتمع دماوند (آناهید) مبنی بر رسیدگی مسؤلان به شرایط بوجود آمده برای خریداران پس از سی سال انتظار و تحویل نگرفتن واحدهایمان؛ متأسفانه ترتیب اثری داده نشده است. لطفا پیگیری کنید.
