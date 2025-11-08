باشگاه خبرنگاران جوان - هادی سفیدمو، مجری طرح نظارت، ساماندهی و استخراج رمز ارز شرکت توانیر با اشاره به مأموریت توانیر مبنی بر تأمین برق با کیفیت و پایدار برای همه مردم، اظهار کرد: به این منظور باید با پدیده استخراج رمز ارز غیرمجاز مقابله کرد، بر همین اساس برخورد با استخراجکنندگان غیرمجاز تا زمان برچیده شدن این فعالیت، بهطور جدی پیگیری میشود.
وی با تشریح شیوه فعالیت ماینرها گفت: فعالیت استخراج توسط دستگاهی به اندازه یک کیس کامپیوتر صورت میگیرد. این دستگاهها که برای فعالیت خود به برق زیاد و اینترنت نیاز دارند، حرارت بسیاری هم تولید میکنند. بر همین اساس و به منظور خنکسازی آنها از فنهایی استفاده میشود که صدای زیادی تولید میکند. برای همین اغلب آنها را در اتاقهای عایق کارگذاری میکنند و در نهایت منجر به درآمد ارزی برای مالکان خود میشود.
مجری طرح نظارت، ساماندهی و استخراج رمز ارز شرکت توانیر ادامه داد: در سال ۱۴۰۱ روش و فرآیند استخراج مجاز تدوین و تعیین شد و بسیاری از علاقهمندان بهصورت مجاز وارد این حوزه شدند، در مقابل برخی نیز بهصورت غیرمجاز فعالیت کردند.
وی در خصوص تفاوت فعالیت ماینرهای مجاز و غیرمجاز گفت: فرآیند صدور مجوزهای لازم برای ماینرهای مجاز از وزارت صمت شروع شده، با استعلامهای مربوط ادامه یافته و سپس پروانه تأسیس و بهرهبرداری صادر میشود. این ماینرها در نواحی صنعتی، شهرکهای صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی فعالیت دارند؛ بنابراین هر ماینری که در شهر یا روستا فعالیت کند، غیرمجاز است و هموطنان میتوانند گزارش آن را به شرکت توانیر اعلام کنند.
چرا استخراج غیرمجاز رمز ارز در کشور ممنوع است؟
وی در پاسخ به چرایی ممنوعیت این فعالیت گفت: ماینرها موجب آسیب به شبکه انتقال برق میشوند. زمانی که ماینر در شهر یا روستا فعال است، بهصورت مداوم و ۲۴ ساعته برق مصرف میکند؛ این در حالی است که مصرف برق وسایلی مانند یخچال دائمی نیست. از آنجا که شبکههای انتقال ما برای این میزان مصرف دائم تعبیه نشدهاند، این نوع مصرف موجب ایجاد اختلال در شبکههای توزیع شهری، افت ولتاژ و در نتیجه از بین رفتن لوازم برقی مشترکان میشود.
سفیدمو یادآور شد: با توجه به اینکه هر ماینر بهطور متوسط ماهانه برق حدود ۱۰ واحد مسکونی را مصرف میکند، اگر مشترکی بخواهد از کنتور برق خانگی خود برای استخراج رمز ارز استفاده کند، هزینه برق او حدود ۷ تا ۸ میلیون تومان خواهد بود. بنابراین استخراجکنندگان برای تأمین برق این دستگاهها از روشهای غیرمجاز استفاده میکنند که این مسئله فشار مضاعف و مستمر به شبکه ایجاد میکند.
۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار ماینر در کشور وجود دارد
به گفته وی براساس برآوردها حدود ۱۲ تا ۱۳ میلیون نفر در این عرصه فعال بوده و حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار ماینر در شبکه وجود دارد که حدود ۱۵۰۰ تا ۲۴۰۰ مگاوات برق کشور را مصرف میکنند. با این حال این ارقام برآوردی است و باتوجه به استفاده از فیلترشکن نمیتوان به آمار دقیق دست یافت. اما در زمانی که استخراج از مبادی رسمی صورت میگرفت و فیلترشکن استفاده نمیشد، ایران جزو پنج کشور اول فعال در حوزه استخراج بود.
مجری طرح در پاسخ به سؤال افکار عمومی مبنی بر استخراج رمز ارز در مراکز نظامی و ارگانهای دولتی نیز گفت: در سال ۱۳۹۹ که موضوع استخراج رمز ارز در کشور مطرح شد، برخی نهادها ماینر داشتند، اما در سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ با دستور فرمانده کل قوا، فعالیت ماینینگ در کلیه مراکز نظامی و نهادهای دولتی ممنوع شد. در دو سال اخیر که مسئله بهصورت جدی پیگیری میشود، تاکنون به نهادی برخورد نکردهایم که در این حوزه فعال باشد. حتی در سال گذشته پاداش دو برابری برای گزارشدهندگان ماینرها در مراکز دولتی در نظر گرفتیم، اما تاکنون هیچ گزارشی ارائه نشده است.
۱۳۱۵ ماینر غیرمجاز در جنگ ۱۲ روزه کشف شد
سفیدمو در پاسخ به صحت کاهش میزان فعالیت ماینرها در دوران جنگ ۱۲ روزه گفت: مدتها بود که به دنبال کشف حجم استخراج در کشور از طریق کنترل اینترنت بودیم اما موفق به دریافت مجوزهای لازم نمیشدیم. با وجود تبعات جنگ ۱۲ روزه، به واسطه مسائل امنیتی و قطع اینترنت بینالمللی در آن بازه، هشینگ شاهد افت ۵ درصدی در تمام جهان بود که پس از وصل شدن اینترنت، دوباره به حالت قبل بازگشت. در همان دوران ۱۲ روزه، ۱۳۱۵ ماینر غیرمجاز کشف شد.
مجری طرح در خصوص شیوه برخورد سایر کشورها گفت: کشورهای مختلف تمهیدات سختی اتخاذ کردهاند. با توجه به عدم وجود برق یارانهای در بسیاری از کشورها و هزینه بالای برق، اغلب فعالان منصرف میشوند. برخی کشورها قوانین سخت و مجازاتهای سنگینی برای استخراجکنندگان غیرمجاز دارند. در برخی نقاط مانند چین، برق مازاد با نرخ مشخص عرضه میشود و استخراجکنندگان میتوانند در مجاورت نیروگاهها فعالیت کنند؛ اما در سایر نقاط ممنوعیتی قائل شدهاند. از ابتدای سال میلادی جاری نیز در برخی مناطق مانند بخشهایی از چین و روسیه محدودیتها و ممنوعیتهایی اعمال شده است که مجازاتهای سنگینی هم دارند.
منبع: وزارت نیرو