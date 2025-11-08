اسامی نفرات آخرین اردوی تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان برای شرکت در رقابت‌های کشور‌های اسلامی اعلام شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - آخرین اردوى تیم ملى کشتى آزاد بزرگسالان جهت شرکت در مسابقات کشورهاى اسلامى از تاریخ ١٨ آبان در خانه کشتى شهید مصطفی صدرزاده کمپ تیم‌های ملی کشتی شهید سلیمانی برگزار مى شود که اسامی نفرات دعوت شده به شرح زیر است:

٥٧ کیلوگرم-على مومنى (مازندران) عرشیا حدادى (مازندران)

٦٥ کیلوگرم -رحمان عموزاد (مازندران)  آرمین حبیب زاده (مازندران)

٧٤ کیلوگرم - یونس امامى (تهران) على کرم پور (تهران)

٨٦ کیلوگرم -کامران قاسم پور (مازندران) ابوالفضل شمسى پور (تهران)

٩٧ کیلوگرم -امیر على آذرپیرا (تهران)  مهدى فیروزمندى (مازندران)

١٢٥ کیلوگرم - امیرحسین زارع (مازندران) ابوالفضل محمدنژاد (مازندران)

برچسب ها: اردوی تیم ملی کشتی آزاد ، کشتی آزاد
خبرهای مرتبط
بازی‌های کشورهای اسلامی؛
پیروزی نماینده جودوی ایران در گام نخست
اتحادیه جهانی قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد در جهانی ۲۰۱۵ را تایید کرد
حرکت پهلوانانه قهرمان المپیک؛ گرایی مدال خود را به کودک معلول اهدا کرد
در وزارت ورزش و جوانان صورت گرفت؛
بررسی شرایط صدور روادید تیم‌های ملی کشتی در پیکار‌های جهانی آمریکا
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
جابه‌جایی فرسنگ‌ها مبنای حقوقی دنیا در رای تصحیحی کمیته استیناف
اوسمار شجاعانه ترکیب پرسپولیس را چیده بود/ تعطیلات فیفا دی به نفع سرخپوشان است
کری خوانی هواداران سرخابی نباید از خط قرمز عبور کند
میزبانی شهرآورد به اراک رسید
مدیرعامل استقلال فردا مشخص می‌شود؟
پیام خاص کلوپ برای پپ: بالاخره از تو جلو زدم!
سرمربی دندر: نگاه جهانبخش به جام جهانی است
چلسی ۳ - ۰ وولورهمپتون/ ردهٔ دوم جدول آبی شد+ فیلم
پارما ۲ - ۲ میلان/ شاگردان آلگری کامبک خوردند+ فیلم
برگزاری دهمین دوره لیگ کشتی پادوبنی در مسکو
آخرین اخبار
تابع: اشکالات میزبانی بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی در حال رفع شدن است
پاکدل: قهرمانی در ریاض به زمین مسابقه بستگی دارد
مدیرعامل استقلال فردا مشخص می‌شود؟
میزبانی شهرآورد به اراک رسید
جابه‌جایی فرسنگ‌ها مبنای حقوقی دنیا در رای تصحیحی کمیته استیناف
برگزاری دهمین دوره لیگ کشتی پادوبنی در مسکو
سرمربی دندر: نگاه جهانبخش به جام جهانی است
مارسکا: وقت بردن، همه چیز خوب است
پیام خاص کلوپ برای پپ: بالاخره از تو جلو زدم!
پارما ۲ - ۲ میلان/ شاگردان آلگری کامبک خوردند+ فیلم
چلسی ۳ - ۰ وولورهمپتون/ ردهٔ دوم جدول آبی شد+ فیلم
کری خوانی هواداران سرخابی نباید از خط قرمز عبور کند
اوسمار شجاعانه ترکیب پرسپولیس را چیده بود/ تعطیلات فیفا دی به نفع سرخپوشان است
شکست خانگی مدافع عنوان قهرمانی در عربستان؛ وضعیت کونسیسائو بحرانی شد
ساندرلند ۲ - ۲ آرسنال/ شگفتی ساز لیگ جزیره، رکورد‌های توپچی‌ها را خراب کرد+ فیلم
اتلتیکو مادرید ۳ - ۱ لوانته/ گریزمن به کمک سیمئونه آمد
جام ۱۰۱ صربیناتور در آتن به دست آمد
نتایج ورزشکاران ایران در روز نخست بازی‌های کشور‌های اسلامی
اختصاص درصدی از درآمد بازیکنان و مربیان خارجی به توسعه فوتبال دانش‌آموزی
جدول لیگ برتر/ تراکتور باخت چادرملو صدرنشین شد
یوونتوس ۰ - ۰ تورینو/ اسپالتی هم به ویروس مساوی مبتلا شد
پیمان اکبری: نباید همیشه از تیم ملی والیبال انتظار برد داشت
تقوی: افراد سودجو دنبال اختلاف بین فدراسیون والیبال و ترکمن صحرا بودند
ترکش‌های اتفاقات بازی با استقلال خوزستان؛ لیدر‌های پرسپولیس محروم شدند
انتخابات هیات اجرایی ISSA اردیبهشت سال آینده در ریاض برگزار می‌شود
پرسپولیس دنبال ابطال تصمیم اصلاحی کمیته استیناف برای بازی با تراکتور
مهرشاد افقری به فینال ماده ۵۰ متر پروانه رسید
یونین برلین کاری که بزرگان اروپا نتوانستند انجام دهد را عملی کرد/ دورتموند و لایپزیش از توقف بایرن استفاده نکردند + فیلم
نئوم ۱ - ۳ النصر/ اسب یاران رونالدو برای قهرمانی زین شد
یکه تازی نساجی مازندران در لیگ یک فوتبال