باشگاه خبرنگاران جوان - آخرین اردوى تیم ملى کشتى آزاد بزرگسالان جهت شرکت در مسابقات کشورهاى اسلامى از تاریخ ١٨ آبان در خانه کشتى شهید مصطفی صدرزاده کمپ تیمهای ملی کشتی شهید سلیمانی برگزار مى شود که اسامی نفرات دعوت شده به شرح زیر است:
٥٧ کیلوگرم-على مومنى (مازندران) عرشیا حدادى (مازندران)
٦٥ کیلوگرم -رحمان عموزاد (مازندران) آرمین حبیب زاده (مازندران)
٧٤ کیلوگرم - یونس امامى (تهران) على کرم پور (تهران)
٨٦ کیلوگرم -کامران قاسم پور (مازندران) ابوالفضل شمسى پور (تهران)
٩٧ کیلوگرم -امیر على آذرپیرا (تهران) مهدى فیروزمندى (مازندران)
١٢٥ کیلوگرم - امیرحسین زارع (مازندران) ابوالفضل محمدنژاد (مازندران)