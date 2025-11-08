دبیرکل ناتو گفت که موفقیت رزمایش هسته‌ای سالانه این ائتلاف نظامی به او «اعتماد کامل به اعتبار بازدارندگی هسته‌ای ناتو» داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - مارک روته، دبیرکل ناتو گفت که موفقیت رزمایش هسته‌ای سالانه این ائتلاف نظامی در اوایل این ماه، به او «اعتماد کامل به اعتبار بازدارندگی هسته‌ای ناتو» در مواجهه با تهدیدات روسیه داده است.

هفته‌نامه آلمانی ولت‌ام زونتاگ به نقل از او نوشت: «وقتی روسیه از لفاظی‌های خطرناک و بی‌ملاحظه هسته‌ای استفاده می‌کند، مردم ما باید بدانند که نیازی به وحشت نیست، زیرا ناتو یک بازدارندگی هسته‌ای قوی دارد. (ولادیمیر) پوتین، رئیس جمهور روسیه، باید بداند که جنگ هسته‌ای هرگز نمی‌تواند برنده داشته باشد و هرگز نباید در آن جنگید.»

پوتین از زمان حمله روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲، بار‌ها به غرب در مورد پیامد‌های احتمالی هسته‌ای هشدار داده است.

او ماه گذشته اعلام کرد که اگر روسیه با موشک‌های متعارف مورد حمله قرار گیرد، می‌تواند از سلاح‌های هسته‌ای استفاده کند و مسکو هرگونه حمله‌ای به آن را که توسط یک قدرت هسته‌ای پشتیبانی شود، حمله مشترک تلقی خواهد کرد.

منبع: رویترز

تبادل نظر
