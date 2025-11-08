رئیس پلیس راه استان قزوین از مصدومیت شدید ۳ مرد بر اثر خروج از جاده خودرو میتسوبیشی گالانت در جاده قدیم تاکستان به قزوین خبر داد.

باشگاه خبرنگاران قزوین؛ ندا حسین پور - سرهنگ تقی خانی رئیس پلیس راه استان قزوین اعلام کرد: عصر دیروز در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره تصادف منجر به جرح در باند جنوبی محور تاکستان به قزوین ۵ کیلومتری شهر‌ها اقبالیه بلافاصله عوامل پلیس راه به همراه دستگاه‌های امدادی در محل حاضر شدند.

وی افزود: خودرو میتسوبیشی گالانت مدل۱۹۹۳ که در خط سوم جاده قدیم تاکستان به قزوین در حال حرکت بوده به دلیل تجاوز از سرعت مطمئنه از مسیر خود منحرف شده و پس از به جا گذاشتن کشیدگی به طول حدود ۷۰ متر از سطح آسفالت خارج شده و با تابلوی حاشیه راه برخورد کرد.

رئیس پلیس راه استان قزوین گفت: پس از برخورد به دلیل شدت برخورد راننده و سرنشینان که از کمربند ایمنی استفاده نکرده‌اند با فاصله بیش از ۴۰ متر از محل حادثه به بیرون پرتاب شده و به شدت مصدوم شده که توسط عوامل اورژانس به بیمارستان منتقل شدند.

سرهنگ تقی خانی اضافه کرد: کارشناسان پلیس راه علت حادثه را عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه تشخیص داده‌اند.

رئیس پلیس راه استان قزوین با بیان اینکه سرعت عیر مجاز به عنوان یکی از علل اصلی تصادفات در جاده‌های برون شهری نقش اساسی در وقوع و تشدید صدمات دارد از رانندگان خواست در هنگام رانندگی رعایت سرعت مطمئنه را به جد در دستور کار خود قرار داده و با لحاظ چهار فاکتور وضعیت راه، وضعیت جوی، وضعیت وسیله نقلیه و وضعیت راننده سرعت مناسب را انتخاب کنند.