باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی بانوان تنیس روی میز ایران در اولین مسابقه از سری رقابت‌های بازی‌های کشور‌های اسلامی در بخش تیمی موفق شد با ترکیب شیما صفایی و ستایش ایلوخانی و ندا شهسواری در مجموع هشت بر دو از سد لبنان عبور کند.

در این رقابت نمایندگان کشورمان موفق شدند به ترتیب با امتیاز‌های ۱۱-۷، ۱۱-۵، ۱۱-۷ سه بر صفر در بخش دونفره تیمی لبنان را شکست دهند.

در ادامه در بخش تک نفره ابتدا ستایش ایلوخانی مقابل حریف لبنانی با نتیجه دو بر یک شکست خورد که این مسابقه با امتیاز‌های ۷-۱۱/۱۱-۵/۵-۱۱ بسود حریف لبنانی به پایان رسید؛ و در ادامه ندا شهسواری تنها یک برد برای اتمام هشت دست این رقابت نیاز داشت که بانوی باتجربه ایران موفق به شکست ۱۱ بر ۳ حریف لبنانی شد تا در مجموع تیم ملی تنیس روی میز بانوان ایران با نتیجه ۸ بر ۲ حریف لبنانی خود را شکست داده باشد.

ملی پوشان کشورمان در دومین مسابقه خود ساعت ۱۶ به مصاف بحرین خواهند رفت.