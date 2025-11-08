تیم ملی تنیس روی میز بانوان ایران نخستین دیدار خود در ششمین دوره بازی‌های کشور‌های اسلامی را با پیروزی پشت سر گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی بانوان تنیس روی میز ایران در اولین مسابقه از سری رقابت‌های بازی‌های کشور‌های اسلامی در بخش تیمی موفق شد با ترکیب شیما صفایی و ستایش ایلوخانی و ندا شهسواری در مجموع هشت بر دو از سد لبنان عبور کند.

در این رقابت نمایندگان کشورمان موفق شدند به ترتیب با امتیاز‌های ۱۱-۷، ۱۱-۵، ۱۱-۷ سه بر صفر در بخش دونفره تیمی لبنان را شکست دهند.

در ادامه در بخش تک نفره ابتدا ستایش ایلوخانی مقابل حریف لبنانی با نتیجه دو بر یک شکست خورد که این مسابقه با امتیاز‌های ۷-۱۱/۱۱-۵/۵-۱۱ بسود حریف لبنانی به پایان رسید؛ و در ادامه ندا شهسواری تنها یک برد برای اتمام هشت دست این رقابت نیاز داشت که بانوی باتجربه ایران موفق به شکست ۱۱ بر ۳ حریف لبنانی شد تا در مجموع تیم ملی تنیس روی میز بانوان ایران با نتیجه ۸ بر ۲ حریف لبنانی خود را شکست داده باشد.

ملی پوشان کشورمان در دومین مسابقه خود ساعت ۱۶ به مصاف بحرین خواهند رفت.

برچسب ها: تنیس روی میز بانوان ، بازی‌های کشورهای اسلامی
خبرهای مرتبط
شهسواری: حساسیت بازی‌های تنیس روی میز ریاض بالاست
بازی‌های کشورهای اسلامی؛
فوتسال ایران باز هم مراکش را نبرد
دنیامالی: ایران می تواند میزبانی درخور برای بازی های کشورهای اسلامی باشد
وزیر ورزش و جوانان از دهکده بازی‌های همبستگی اسلامی بازدید کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
جابه‌جایی فرسنگ‌ها مبنای حقوقی دنیا در رای تصحیحی کمیته استیناف
اوسمار شجاعانه ترکیب پرسپولیس را چیده بود/ تعطیلات فیفا دی به نفع سرخپوشان است
کری خوانی هواداران سرخابی نباید از خط قرمز عبور کند
میزبانی شهرآورد به اراک رسید
مدیرعامل استقلال فردا مشخص می‌شود؟
پیام خاص کلوپ برای پپ: بالاخره از تو جلو زدم!
سرمربی دندر: نگاه جهانبخش به جام جهانی است
چلسی ۳ - ۰ وولورهمپتون/ ردهٔ دوم جدول آبی شد+ فیلم
پارما ۲ - ۲ میلان/ شاگردان آلگری کامبک خوردند+ فیلم
برگزاری دهمین دوره لیگ کشتی پادوبنی در مسکو
آخرین اخبار
تابع: اشکالات میزبانی بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی در حال رفع شدن است
پاکدل: قهرمانی در ریاض به زمین مسابقه بستگی دارد
مدیرعامل استقلال فردا مشخص می‌شود؟
میزبانی شهرآورد به اراک رسید
جابه‌جایی فرسنگ‌ها مبنای حقوقی دنیا در رای تصحیحی کمیته استیناف
برگزاری دهمین دوره لیگ کشتی پادوبنی در مسکو
سرمربی دندر: نگاه جهانبخش به جام جهانی است
مارسکا: وقت بردن، همه چیز خوب است
پیام خاص کلوپ برای پپ: بالاخره از تو جلو زدم!
پارما ۲ - ۲ میلان/ شاگردان آلگری کامبک خوردند+ فیلم
چلسی ۳ - ۰ وولورهمپتون/ ردهٔ دوم جدول آبی شد+ فیلم
کری خوانی هواداران سرخابی نباید از خط قرمز عبور کند
اوسمار شجاعانه ترکیب پرسپولیس را چیده بود/ تعطیلات فیفا دی به نفع سرخپوشان است
شکست خانگی مدافع عنوان قهرمانی در عربستان؛ وضعیت کونسیسائو بحرانی شد
ساندرلند ۲ - ۲ آرسنال/ شگفتی ساز لیگ جزیره، رکورد‌های توپچی‌ها را خراب کرد+ فیلم
اتلتیکو مادرید ۳ - ۱ لوانته/ گریزمن به کمک سیمئونه آمد
جام ۱۰۱ صربیناتور در آتن به دست آمد
نتایج ورزشکاران ایران در روز نخست بازی‌های کشور‌های اسلامی
اختصاص درصدی از درآمد بازیکنان و مربیان خارجی به توسعه فوتبال دانش‌آموزی
جدول لیگ برتر/ تراکتور باخت چادرملو صدرنشین شد
یوونتوس ۰ - ۰ تورینو/ اسپالتی هم به ویروس مساوی مبتلا شد
پیمان اکبری: نباید همیشه از تیم ملی والیبال انتظار برد داشت
تقوی: افراد سودجو دنبال اختلاف بین فدراسیون والیبال و ترکمن صحرا بودند
ترکش‌های اتفاقات بازی با استقلال خوزستان؛ لیدر‌های پرسپولیس محروم شدند
انتخابات هیات اجرایی ISSA اردیبهشت سال آینده در ریاض برگزار می‌شود
پرسپولیس دنبال ابطال تصمیم اصلاحی کمیته استیناف برای بازی با تراکتور
مهرشاد افقری به فینال ماده ۵۰ متر پروانه رسید
یونین برلین کاری که بزرگان اروپا نتوانستند انجام دهد را عملی کرد/ دورتموند و لایپزیش از توقف بایرن استفاده نکردند + فیلم
نئوم ۱ - ۳ النصر/ اسب یاران رونالدو برای قهرمانی زین شد
یکه تازی نساجی مازندران در لیگ یک فوتبال