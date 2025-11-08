باشگاه خبرنگاران جوان؛ سرهنگ دوم مهدی شاهیوند اظهار داشت: در پی وقوع سرقت از یک قطار باری حامل جو در محدوده کیلومتر ۵۸۱ بلاک تلهزنگ – تنگ ۵، موضوع به صورت ویژه در دستور کار تیم عملیاتی پلیس راهآهن زاگرس قرار گرفت.
وی افزود: سارقان با کشیدن شیر هوای قطار در حال حرکت، اقدام به سرقت غلات کرده بودند که با تلاش کارآگاهان پلیس راهآهن، محل اختفای آنان شناسایی و در عملیاتی سریع، هر دو متهم دستگیر و مقدار ۵۰۰ کیلوگرم جو مسروقه کشف شد.
سرهنگ شاهیوند در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک در خصوص سرقت غلات یا ادوات ریلی، موضوع را در اسرع وقت به پلیس راهآهن زاگرس اطلاع دهند تا از بروز حوادث و خسارات احتمالی جلوگیری شود.
منبع صدا و سیما