باشگاه خبرنگارن جوان - طرح آبرسانی و رفع تنشآبی ۲ شهر و ۱۶۰ روستای سیستان و بلوچستان با جمعیت ۹۲ هزار و ۹۸ نفر امروز شنبه با حضور معاون رئیسجمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم به بهرهبرداری رسید.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان در تشریح اقدامات انجامشده در این طرح، افزود: پروژههای متعددی در حوزه آبرسانی و رفع تنش آبی با سرمایهگذاری سه هزار و ۵۳۶ میلیارد ریال در ۱۱ شهرستان سیستان و بلوچستان، به اجرا درآمده است.
فرهاد سرگلزایی بیان کرد: بهمنظور تأمین آب آشامیدنی پایدار برای مردم ۲ شهر نوکآباد و سیب و همچنین ۱۶۰ روستای سیستان و بلوچستان، در این طرح ۱۹۱ کیلومتر شبکه توزیع آب، ۹۸ کیلومتر خط انتقال و مخازن ذخیره با ظرفیت ۳۵۷۵ مترمکعب احداث و تکمیل شد.
وی ادامه داد: همچنین ۲ باب ایستگاه پمپاژ با هدف افزایش پایداری شبکه و کاهش نوسانات فشار، بهویژه در مسیرهای طولانی، احداث و ۲۵ حلقه چاه آب نیز حفر و تجهیز شد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان تصریح کرد: با اجرای این پروژهها، بیش از ۹۲ هزار نفر از جمعیت شهری و روستایی استان از آب آشامیدنی سالم و پایدار بهرهمند شدند و آبرسانی به ۵۵ روستا و رفع تنش آبی از ۱۰۵ روستا محقق شد.
وی با اشاره به ضرورت تداوم اجرای طرحهای زیرساختی، گفت: تکمیل به موقع پروژههای نیمهتمام، نهتنها مانع هدررفت منابع میشود، بلکه ضامن تداوم خدمترسانی و ماندگاری مردم در سرزمین خود است.
منبع: ایرنا