منطقه حفاظت شده درمیان - سربیشه + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u06cc \u0645\u0634\u0627\u0647\u062f\u0647 \u00a0\u06a9\u0646\u06cc\u062f \u0627\u0632 \u0645\u0646\u0637\u0642\u0647 \u062d\u0641\u0627\u0638\u062a \u0634\u062f\u0647 \u062f\u0631\u0645\u06cc\u0627\u0646 \u0648 \u0633\u0631\u0628\u06cc\u0634\u0647 \u062f\u0631 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u062e\u0631\u0627\u0633\u0627\u0646 \u062c\u0646\u0648\u0628\u06cc \u0628\u0627 \u0648\u0633\u0639\u062a \u06f5\u06f8 \u0647\u0632\u0627\u0631 \u0647\u06a9\u062a\u0627\u0631 \u06a9\u0647 \u0632\u06cc\u0633\u062a\u06af\u0627\u0647 \u0647\u0632\u0627\u0631 \u0648 \u06f5\u06f0\u06f0 \u0642\u0648\u0686 \u0627\u0648\u0631\u06cc\u0627\u0644 \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\n