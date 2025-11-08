باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

منطقه حفاظت شده درمیان - سربیشه + فیلم

منطقه حفاظت شده درمیان - سربیشه با کوه‌های سر به فلک کشیده زیستگاه جانورانی همچون قوچ و میش وحشی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - گزارشی مشاهده  کنید از منطقه حفاظت شده درمیان و سربیشه در استان خراسان جنوبی با وسعت ۵۸ هزار هکتار که زیستگاه هزار و ۵۰۰ قوچ اوریال است.

 

مطالب مرتبط
منطقه حفاظت شده درمیان - سربیشه + فیلم
young journalists club

خودنمایی معنویت و معماری در مساجد درمیان + فیلم

منطقه حفاظت شده درمیان - سربیشه + فیلم
young journalists club

شگفتی طبیعت در دل کویر + فیلم

منطقه حفاظت شده درمیان - سربیشه + فیلم
young journalists club

کشت گلخانه‌ای راهکاری برای بی‌آبی + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
سقوط بالگرد روسیه در ساحل خزر + فیلم
۳۳۷۴

سقوط بالگرد روسیه در ساحل خزر + فیلم

۱۸ . آبان . ۱۴۰۴
پاسخ رهبر معظم انقلاب به چهار پرسش درباره دشمنی آمریکا با ایران + فیلم
۱۵۹۵

پاسخ رهبر معظم انقلاب به چهار پرسش درباره دشمنی آمریکا با ایران + فیلم

۱۸ . آبان . ۱۴۰۴
عواملی که باعث آلزایمر شود + فیلم
۱۲۶۰

عواملی که باعث آلزایمر شود + فیلم

۱۸ . آبان . ۱۴۰۴
میانگین زمان خالی کردن باتری خودرویی که طولانی مدت خاموش است + فیلم
۱۲۲۶

میانگین زمان خالی کردن باتری خودرویی که طولانی مدت خاموش است + فیلم

۱۸ . آبان . ۱۴۰۴
بسکتبال بازی کردن جولانی با فرماندهان آمریکایی + فیلم
۱۰۳۱

بسکتبال بازی کردن جولانی با فرماندهان آمریکایی + فیلم

۱۸ . آبان . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.