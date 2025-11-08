باشگاه خبرنگاران جوان - محمد نوذری استاندار قزوین در صد و هشتمین نشست گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین با اشاره به اهمیت استفاده از ظرفیت‌های خارجی به‌ویژه کشور‌های همسایه گفت: حجم مراودات ایران با پاکستان تا پیش از این حدود ۲ میلیارد دلار بوده و اکنون به ۱۰ میلیارد دلار افزایش یافته‌است.

وی اضافه کرد: در این افزایش هشت میلیارد دلاری، سهم قزوین باید به صورت دقیق تعیین شود تا بتوان از ظرفیت‌های صنعتی و صادراتی این استان بهره‌برداری ملموس‌تری داشت.

نوذری ادامه داد: برای تحقق این هدف، اتاق صادرات در قزوین با حضور رییس سازمان ملی استاندارد افتتاح شده تا زمینه گسترش مراودات اقتصادی با کشور‌های همسایه از جمله تاجیکستان، افغانستان و عراق فراهم شود.

به گفته این مسئول، این کشور‌ها ظرفیت‌های قابل توجهی برای همکاری با فعالان اقتصادی قزوین دارند و لازم است بخش خصوصی با حمایت جدی دولت در این مسیر گام بردارد.

استاندار قزوین تاکید کرد: تمرکز اصلی استان باید بر صادرات و مبادلات تجاری با کشور‌های همسایه باشد، چرا که امروز کشور درگیر یک جنگ اقتصادی است و تقویت جایگاه دیپلماسی اقتصادی می‌تواند نقش موثری در کاهش اثرات آن ایفا کند.

نوذری افزود: ظرفیت قزوین در حوزه صادرات و تجارت باید حداقل پنج برابر شود و در کنار آن، شاخص‌های کنترل تورم و قیمت نیز مورد توجه قرار گیرد.

استاندار قزوین همچنین ضمن تقدیر از گزارش ارایه شده از سوی اداره اقتصاد و دارایی استان، بیان کرد: دولت در این مسیر همراه و پشتیبان بخش خصوصی خواهد بود.

منبع: ایرنا