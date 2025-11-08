باشگاه خبرنگاران جوان - ندا شهسواری ملی پوش تنیس روی میز ایران حاضر در بازی‌های کشور‌های اسلامی گفت: حساسیت باز‌های بالاست و در حالت عادی ما بازی هایمان ۳ برد از ۷ است، اما اینجا با ۲ ست بازی تمام می‌شود به هر حال این استرس روی نتایج تاثیر داشته است و به نظرم برای بازیکنان ضعیف‌تر این روش بهتر است.

وی ادامه داد: برخی اوقات در تنیس روی میز از لحظات اخلاقی وقتی برتر هستی می‌توانی به حریف امتیاز بدهی و من هم با اجازه مربی ۱ پوئن به حریف دادم و این اتفاق در بازی‌هایی که مطئن هستید رخ می‌دهد.

تیم زنان کشورمان امروز موفق شد تیم لبنان را در بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی شکست دهد.