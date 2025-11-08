معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران از تشکیل قرارگاه «سیما و منظر شهری تهران» با هدف ارتقای هویت بصری، بهبود چهره شهر و هماهنگی اقدامات مرتبط با سیما و منظر پایتخت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - داود گودرزی، معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران از تشکیل قرارگاه «سیما و منظر شهری تهران» با هدف ارتقای هویت بصری، بهبود چهره شهر و هماهنگی اقدامات مرتبط با سیما و منظر پایتخت خبر داد و گفت: در این قرارگاه، تمامی موضوعات مرتبط با چهره شهر از حذف زوائد و ارتقای نظافت شهری گرفته تا بازآفرینی فضا‌های عمومی و زیباسازی محیط در یک ساختار منسجم و هدفمند دنبال خواهد شد.

گودرزی با اعلام این مطلب گفت: این قرارگاه در پی تأکید شهردار تهران بر انجام کار قرارگاهی در حوزه خدمات شهری با هدف ارتقای کیفیت سیما و منظر شهری، ساماندهی چهره شهر و تقویت هویت بصری پایتخت شکل گرفته است.

وی در ادامه افزود: در این قرارگاه، همه دستگاه‌های ذیل معاونت خدمات شهری و سایر ارکان شهرداری در قالب کمیته‌های تخصصی، وظایف و اختیارات مشخصی خواهند داشت.

ضرورت نگاه سیستمی و هماهنگ در مدیریت سیما و منظر شهری

گودرزی با تأکید بر این که نگاه سیستمی و هماهنگ در مدیریت سیما و منظر شهری ضروری است، افزود: در این قرارگاه، تمامی موضوعات مرتبط با چهره شهر، از حذف زوائد و ارتقای نظافت شهری گرفته تا بازآفرینی فضا‌های عمومی و زیباسازی محیط در یک ساختار منسجم و هدفمند دنبال خواهد شد.

به گفته وی، معاونت خدمات شهری شهرداری تهران به عنوان متولی اصلی این قرارگاه، با بهره‌گیری از ظرفیت سازمان‌های زیرمجموعه به ویژه سازمان زیباسازی شهر تهران، سازمان مدیریت پسماند و سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهر تهران، مسئولیت اجرای اقدامات را برعهده دارد.

تشکیل کمیته‌های تخصصی در ساختار این قرارگاه

وی با اشاره به تشکیل کمیته‌های تخصصی در ساختار این قرارگاه، اظهار کرد: برای هر یک از دستگاه‌های فعال در حوزه خدمات شهری حدود، وظایف و اختیارات مشخصی تعریف شده است تا اجرای برنامه‌ها با تمرکز، انسجام و هماهنگی بیشتری پیش برود.

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران همچنین به مشارکت سایر بخش‌های شهرداری در این قرارگاه اشاره کرد و گفت: علاوه بر مجموعه‌های ذیل معاونت خدمات شهری، سایر معاونت‌ها و سازمان‌های شهرداری نیز در این قرارگاه حضور فعال دارند تا با همکاری و هم‌افزایی میان تمامی واحدها، چهره شهر را بیش از پیش بهبود دهیم.

اهم مأموریت‌های قرارگاه سیما و منظر شهری

گودرزی در بخش دیگری از سخنان خود، رویکرد اصلی این قرارگاه را مبتنی بر مدیریت قرارگاهی، شفافیت، بهره‌وری و مشارکت مردمی دانست و گفت: معتقدیم در رویکرد سیستمی و قرارگاهی، تنها از طریق همکاری همه‌جانبه و هماهنگی میان واحد‌های مختلف شهرداری است که می‌توان به بهره‌وری نهایی و رضایت عمومی شهروندان دست یافت.

وی در پایان خاطرنشان کرد: قرارگاه سیما و منظر شهری مأموریت دارد با اجرای طرح‌های اولویت‌دار، حذف زوائد، بهسازی بصری فضا‌های عمومی و تقویت حس تعلق شهروندان به محیط زندگی‌شان، سیمایی زیباتر، منظم‌تر و با هویت‌تر از تهران را رقم بزند.

منبع: روابط عمومی و امور بین الملل معاونت خدمات شهری شهرداری تهران

برچسب ها: شهرداری تهران ، معاون خدمات شهری
