باشگاه خبرنگاران جوان، نگار شیخ پور ـ اسماعیل بیگدلی کارشناس ایمنی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهرکرد گفت: با آغاز فصل پاییز و کاهش دما، شهروندان باید با رعایت اصول ایمنی و استفاده از وسایل گرمایشی استاندارد، پاییز و زمستانی بدون حادثه را در کنار خانواده خود سپری کنند.

وی افزود: مشترکان گاز طبیعی لازم است پیش از روشن کردن وسایل گرمایشی، از سلامت شیر و شیلنگ گاز، مناسب بودن وسایل گرمایشی و باز بودن مسیر دودکش اطمینان حاصل کنند.

بیگدلی با تأکید بر استفاده از لوله بخاری مناسب، بست فلزی و دودکش دارای کلاهک H، گفت: رعایت این نکات می‌تواند تا حد زیادی از بروز حوادث ناگوار و گازگرفتگی جلوگیری کند.

این کارشناس ایمنی با اشاره به علائم گازگرفتگی مانند سردرد، سرگیجه و تاری دید، از شهروندان خواست در صورت مشاهده این علائم، سریعاً محل را ترک کرده و در فضای باز تنفس کنند.

وی همچنین درباره اقدامات لازم هنگام نشت گاز هشدار داد: در صورت احساس بوی گاز، از روشن یا خاموش کردن وسایل برقی و کلید و پریز‌ها خودداری شود، در و پنجره‌ها باز بمانند و برای جلوگیری از ایجاد جرقه، افراد با جوراب نایلونی روی فرش راه نروند.

بیگدلی در پایان بر لزوم توجه به توصیه‌های ایمنی و بازرسی دوره‌ای وسایل گرمایشی تأکید کرد و گفت: پیشگیری، مهم‌ترین راه برای حفظ ایمنی و آرامش در فصل سرماست.

خانواده غفاری در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان شهرکرد گفت: برای صرفه‌جویی در مصرف گاز و گرم نگه داشتن خانه، از بخاری کوچک استاندارد در یکی از اتاق‌های خواب استفاده کرده‌ایم و پیش از روشن کردن آن، مسیر دودکش و سلامت شیلنگ گاز را بررسی کردیم تا دچار مشکل نشویم.

خانواده امیری نیز با تأکید بر رعایت اصول ایمنی افزودند: هم‌زمان با شروع سرما، تمام اتصالات و لوله‌های بخاری منزل را کنترل کردیم و از نصب صحیح دودکش و وجود کلاهک H اطمینان گرفتیم.

خانواده محمدی هم با بیان اینکه رعایت نکات ساده می‌تواند جان خانواده‌ها را نجات دهد، اضافه کرد: ما هر سال پیش از روشن کردن وسایل گرمایشی از سلامت بخاری و شیلنگ گاز اطمینان حاصل می‌کنیم و به فرزندانمان نیز آموزش داده‌ایم در صورت بوی گاز یا احساس سردرد و سرگیجه، سریع محل را ترک کنند.

نرگس عسگری سرپرست مرکز اورژانس پیش بیمارستانی چهارمحال و بختیاری و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: در سال گذشته ۲۰۶ نفر با گاز منوکسید کربن دچار مسمومیت شدند.

وی افزود: امسال نیز با آغاز فصل سرما، ضرورت توجه مردم به نکات ایمنی در استفاده از وسایل گرمایشی بیش از پیش احساس می‌شود تا از تکرار چنین حوادثی جلوگیری شود.

عسگری اضافه کرد: گاز مونوکسید کربن بی‌رنگ، بی‌بو و بی‌مزه است و در صورت انتشار در محیط، به سرعت موجب مسمومیت شدید و حتی مرگ افراد می‌شود.

وی تأکید کرد: رعایت اصول ایمنی مانند نصب صحیح دودکش‌ها، استفاده از وسایل استاندارد و اطمینان از تهویه مناسب محیط می‌تواند از بروز حوادث ناگوار جلوگیری کرده و سلامت خانواده‌ها را تضمین کند.