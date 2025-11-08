باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانشجویان دانشگاه کانادایی در لباس مبارزان فلسطینی + فیلم

دانشجویان دانشگاه متروپولیتان لباس مبارزان گردان‌های سام را به تن کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - دانشجویان دانشگاه متروپولیتان در تورنتو در کانادا لباس مبارزان گردان‌های قسام را بر تن کرده و با ملت و مقاومت فلسطین اعلام همبستگی کردند.

