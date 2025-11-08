باشگاه خبرنگاران جوان؛کاظمی فر - اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی برنامه ملی سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی نوآموزان که شامل نوآموزان متولد از ۱ مهر ۱۳۹۸ تا ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ میشود، در مراکز جامع سنجش، آموزش، توانبخشی و مداخله بهنگام رشدی - تربیتی سراسر استان اجرا میشود و هدف آن شناسایی به موقع تواناییها و نارساییهای جسمی و تحصیلی نوآموزان اعلام شده و لازمه ثبت نام دانش آموزان برای سال تحصیلی آینده اخذ گواهی سنجش سلامت میباشد.
والدین گرامی میتوانند نوبت سنجش نوآموزان خود را از طریق سامانه سیرت در درگاه ملی خدمات دولت به نشانی https://sirat۲.medu.ir رزرو کنند.
گفتنی است مهلت نوبتگیری تا پایان دی ۱۴۰۴ اعلام شده و مسئولیت عدم ثبت نوبت به موقع بر عهده والدین است و حضور والدین در تاریخ تعیینشده با مدارک لازم شامل اصل شناسنامه نوآموز و والدین، کارت واکسیناسیون و پرینت نوبت ضروری است.
بر اساس اعلام اداره کل آموزش و پرورش، خدمات ارائهشده در این مراکز شامل ارزیابی سلامت و سیستم حرکتی، سنجش آمادگی تحصیلی و هوش تخصصی، گفتاردرمانی، کاردرمانی، بازی درمانی، توانبخشی دانشآموزان با مشکلات ویژه یادگیری، ارائه خدمات مشاورهای به والدین و دانشآموزان و آموزش معلمان است.