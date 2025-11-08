باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - عیسی بزرگ‌زاده، سخنگوی صنعت آب کشور، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به کم بارشی در کل کشور و بی بارشی در تهران گفت: متأسفانه این بارش‌ها منجر به شکل‌گیری روان‌آب و تغذیه منابع آبی نشده است و تهران در ششمین سال خشکسالی به سر می‌برد.

بزرگ‌زاده افزود: سد‌های تهران در وضعیت مناسبی از نظر تأمین آب نیستند و کم‌آبی جدی وجود دارد و در صورت ادامه این شرایط باید محدودیت‌های جدی در میزان برداشت و مصرف آب شهروندان اعمال شود تا بتوانیم بحران آب را مدیریت کنیم.

همچنین در پاسخ به نگرانی‌های شهروندان درباره قطع آب به ویژه در شب‌های شرق تهران، او توضیح داد: کاهش فشار آب وجود دارد، اما هنوز قطع آب نداریم و مدیریت فشار آب در دستور کار است. اگر مدیریت مصرف آب بهبود نیابد، ممکن است محدودیت مصرف آب در آینده در دستور کار قرار گیرد که البته با اطلاع رسانی از پیش خواهد بود.

بزرگ‌زاده در پایان به اهمیت مدیریت مصرف آب اشاره کرد و خواستار همکاری شهروندان در این زمینه شد.