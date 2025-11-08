باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- مرتضی جعفری، معاون بازرگانی شرکت راهآهن، در مراسم ورود اولین قطار روسیه اظهار کرد: توسعه کریدور شمال-جنوب از سال ۲۰۲۲ در دستور کار قرار گرفت. اولین قطاری که در این مسیر حرکت کرد، توقفهای طولانیمدت داشت و نرخ تعرفهها به قدری بالا بود که صاحبان کالا رغبتی به استفاده از این مسیر نداشتند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر به طور متوسط هر ۱۲ روز یکبار یک قطار در این کریدور حرکت میکند، ادامه داد: امروز نخستین قطار از روسیه وارد بندر خشک ریلی آپرین شد. برای توسعه این مسیر، هماهنگی بین راهآهنهای کشورهای مسیر و بسترسازیهای لازم باید انجام شود.
جعفری اضافه کرد: این قطار با طی مسیر ۶۵۰۰ کیلومتری، در مدت ۱۰ روز به آپرین رسید، در حالی که همین مسیر با قطار روسیه به بندرعباس ۱۵ روز زمان میبرد و سایر مسیرهای جایگزین حداقل ۴۵ روز وقت نیاز دارند.
وی گفت: مطابق مصوبه دو هفته پیش در ستاد مراکز لجستیک، طی تفاهمنامهای، شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) و بندر خشک ریلی آپرین به عنوان «شهر لجستیک تهران» معرفی و تصویب شدند تا از پتانسیلهای هر دو مجموعه در جهت توسعه صادرات، واردات و ترانزیت استفاده شود.
جعفری تأکید کرد: آپرین نقطه بسیار مهمی در کشور است که میتواند به قطب حملونقل منطقه تبدیل شود و امیدواریم با توان و پتانسیل بخش خصوصی به اهدافمان دست یابیم.
معاون بازرگانی راهآهن در پایان اضافه کرد: بهزودی و طی یک ماه آینده چند قرارداد سرمایهگذاری دیگر در بندر خشک ریلی آپرین به امضا خواهد رسید و امیدواریم تا پایان امسال به ظرفیت ورود روزانه یک قطار به آپرین برسیم.