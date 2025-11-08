باشگاه خبرنگاران جوان - فاطمه مهاجرانی ، سخنگوی دولت با حضور در یک برنامه تلویزیونی به مصوبات و تصمیمات دولت در خدمت‌رسانی به مردم اشاره کرد و گفت: خبری در فضای مجازی و برخی رسانه‌های رسمی و غیررسمی منتشر شده که دولت قصد دارد ارز ترجیحی برای کالا‌های اساسی و دارو حذف کند که تاکید می‌کنم اصولاً در زمان بررسی بودجه سال آینده این مسائل کارشناسی همیشه مطرح می‌شود، اما دولت هیچ تصمیمی برای حذف ارز ترجیحی از کالا‌های اساسی و دارو اتخاذ نکرده است و اگر زمانی دولت به هرگونه اصلاح اقتصادی اقدام کند حتماً سیاست‌های جایگزین برای کمک به معیشت مردم را فراموش نمی‌کند و با این ملاحظه عمل خواهد کرد.

وی یادآور شد: سیاست ارز ترجیحی همچنان ادامه دارد و هیچ تصمیمی برای حذف ارز ترجیحی دارو و کالا‌های اساسی گرفته نشده است.