سخنگوی دولت هرگونه تصمیم‌گیری برای حذف ارز ترجیحی دارو و کالا‌های اساسی را تکذیب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فاطمه مهاجرانی ، سخنگوی دولت با حضور در یک برنامه تلویزیونی به مصوبات و تصمیمات دولت در خدمت‌رسانی به مردم اشاره کرد و گفت: خبری در فضای مجازی و برخی رسانه‌های رسمی و غیررسمی منتشر شده که دولت قصد دارد ارز ترجیحی برای کالا‌های اساسی و دارو حذف کند که تاکید می‌کنم اصولاً در زمان بررسی بودجه سال آینده این مسائل کارشناسی همیشه مطرح می‌شود، اما دولت هیچ تصمیمی برای حذف ارز ترجیحی از کالا‌های اساسی و دارو اتخاذ نکرده است و اگر زمانی دولت به هرگونه اصلاح اقتصادی اقدام کند حتماً سیاست‌های جایگزین برای کمک به معیشت مردم را فراموش نمی‌کند و با این ملاحظه عمل خواهد کرد.

وی یادآور شد: سیاست ارز ترجیحی همچنان ادامه دارد و هیچ تصمیمی برای حذف ارز ترجیحی دارو و کالا‌های اساسی گرفته نشده است.

برچسب ها: سخنگوی دولت ، ارز ترجیحی دارو
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۴۱ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
من که به درد مرگ برجام ازاین دنیا میرم.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۲۵ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
شماها همه کاری میکنید
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۷ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
اوهه...
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۳ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
آخه این آب توی هاونگ کوبیدنتان چه معنی داره ؟ یعنی یک کودک ده ساله هم میدونه که حذف صفر هییییچ تاثیری در ارزان شدن قیمت‌ها نداره ، آیا این طرح های شما یه نو معطل نگه داشتن کشور نیست؟؟

چرا زمین های طرح حمایت از خانواده و فرزند آوری رو که دو سال قبل ثبتنام قطعی شده و تایید شده واگزار نمیکنین ؟ تا کی قراره از دولتمردان خیانت ببینیم ، چرا طرح های دولت شهید رئیسی رو که تماما حمایت از خانواده بود رو دارین یا حذف میکنین یا عمدا اجرا نمیکنین
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۷ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
دولت و مجلس جوابگوی این فاجعه باشند؛ چرا مواد غذایی ۶ مرتبه گران شده؟ +ویدیو
مجلس و دولت پاسخ بدهند که چرا امسال قیمت مواد غذایی ۶ مرتبه گران شده است؟ فروشندگان مواد غذایی به مشکل کمبود نقدینگی برخورده‌اند چون قیمت اجناس روزانه گران می‌شود.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۱ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
ارز ترجیحی میگیرن ولی آزاد می‌فروشند
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۵ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
تبریکی به مناسبت روز 17 آبان (روز رادیولوژی) هم میگفتید خالی از لطف نبود
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۹ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
این خانم سخنگو اگه سخنرانی نکنه سنگین تره
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۲ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
کابینه سر در گم هست
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۷ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
ارز ترجیحی یعنی رانت ، یعنی فساد ،یعنی امضای طلایی . اگه دارو و کالاهای اساسی یک کالای استراتژیک هست نباید وابسته به خارج باشیم . باید در داخل تولید شود . ارز ترجیهی در این دنیای جنگ تعرفه ای یک تعرفه منفی هست که باعث ورادات بیشتر و نابودی تولید داخل می شود . به نام مردم به کام رانت خوارهای بزرگوار از ما بهترون
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۱ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
خداروشکر اسرائیل داره نابود میشه و همه چیز تو ایران گل و بلبل هست. حریفت منم حریفت منم
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۶ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
این یعنی دقیقا برنامه ایی دارد.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۲ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
از موقعی که این دولت سرکار اومده هرچی گفتید برعکسش عمل کردید خیلی وقته حذف شده خبر نداری خانم برنج کیلویی ۱۰۰ تومنی رو کردید۴ میلیون تومان. ایاحذف نکردید؟!!!!
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
قاسم
۱۶:۲۳ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
یه جوری میگن ارز ترجیحی رو حذف نمی‌کنیم اینگار همه اقلام اساسی مفته
شما برا برنج ارز ترجیحی می‌دین اما برنج پاکستانی الان داخل بازار بالای ۳۰۰هست
اینم همون قضیه چای دبشه دیگه
۰
۱۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۵ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
بازار و قیمت ها نشان می دهد که ارز از سفره مردم حذف نشده فقط نرخش اصلاح شده مدیو ن هستین اگه فکر کنید گرون شده نرخش از ۲۸ به ۱۲۰ اصلاح شده
۰
۰
پاسخ دادن
