شهروندخبرنگار ما با ارسال فیلمی از گلایه کشاورزان روستای حاجی صنم کلا در شهرستان قائمشهر استان مازندران از قیمت پایین خرید نارنگی سخن گفت و از مسئولان درخواست رسیدگی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - روستای حاجی صنم کلا یک روستای زیبا و دیدنی در شهرستان قائمشهر استان مازندران است. این روستا به دلیل آب و هوای مساعدی که دارد؛ میوه‌های بسیاری در این روستا پرورش می‌یابد. نارنگی یکی از محصولات فصل پاییز است که بر روی درختان خودنمایی می‌کند. اما به گفته شهروندخبرنگارما قیمت پایین خرید این میوه از کشاورزان آنها را با مشکلاتی مواجه کرده است. این در حالی است نارنگی با قیمت پایین از کشاورز خریداری و با قیمت بالاتری به فروش می‌رسد؛ که این موضوع موجب گلایه کشاورزان و خسارت به آنها شده است.
شهروندخبرنگار ما با ارسال فیلمی به تشریح این مشکل پرداخت و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

منبع: سالار خطیر - مازندران

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

 

برچسب ها: برداشت نارنگی ، گلایه کشاورزان ، سوژه خبری
