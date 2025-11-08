باشگاه خبرنگاران جوان - دومین دوره مسابقات «اسپوکس» کاپ آزاد ساحلی کشور که در مجموعه ورزش‌های ساحلی شادروان سیروس قایقران منطقه آزاد انزلی برگزار شد با قهرمانی تیم‌های البرز و اصفهان در دو بخش بانوان و آقایان به پایان رسید.

در این رقابت‌ها ۱۳۸ ورزشکار از استان‌های تهران، گیلان، البرز، مازندران، اصفهان، یزد، اردبیل و قزوین به مدت دو روز در ماده "آکیناکه تک" به رقابت پرداختند که در بخش بانوان تیم البرز در جایگاه نخست ایستاد، مازندران دوم شد و قزوین در مکان سوم قرار گرفت.

بخش انفرادی بانوان: نونهالان: ۱- رها فرهنگ (البرز) ۲- نازنین زهرا عبادی (مازندران) ۳- سلاله حاجی آقازاده (مازندران) / نوجوانان:۱- باران نجفی (قزوین) ۲-اسما جنگجو (البرز) محیا گوهرشادی (یزد) / جوانان: ۱- زینب رئوفی (البرز) ۲- درین بابا نیا (مازندران) ۳- ترنم کوچکی (البرز) / امید: ۱- بیتا غفوری (البرز) ۲- یلدا اکبرنژاد (مازندران) ۳- مبینا جعفری (قزوین) / بزرگسالان: ۱- حنانه نیازی (البرز) ۲- زهرا جوکار (مازندران) ۳- مائده شجاعی (مازندران).

اما در بخش آقایان تیم اصفهان به عنوان قهرمانی رسید، گیلان در جایگاه دوم قرار گرفت و مازندران در مکان سوم ایستاد.

بخش انفرادی آقایان: نونهالان: ۱- سید محمد امین علوی (مازندران) ۲- مهیار داوودی (مازندران) ۳- محمد عیسی شاهین فرد (اصفهان) / نوجوانان: ۱- امیرعلی مرتضایی (اصفهان) ۲- بردیا کریمی (گیلان) ۳- محمد طا‌ها رحیمی (مازندران) / جوانان: ۱- محمد حسین عسگری (اصفهان) ۲- ارشان هادی پور (گیلان) ۳- سید مهدی حسینی (مازندران) / امید:۱- شروین ذوالفقاری (گیلان) ۲- ابوالفضل احمدزاده (گیلان) ۳- محمدرضا عباسی (مازندران) / بزرگسالان:۱- علیرضا ترکیان (اصفهان) ۲- محمد امین مسافر (گیلان) ۳- جعفر حضرتی راد (اردبیل)

منبع: فدراسیون انجمن‌های ورزشی