باشگاه خبرنگاران جوان؛زهره شعبانی - محمدباقر خراسانی، مدیر اجرایی مجمع عالی حکمت اسلامی، روز شنبه در جمع خبرنگاران از آغاز یازدهمین ویژه‌برنامه بزرگداشت علامه طباطبایی خبر داد و گفت: این برنامه از ۱۷ آبان در تبریز آغاز شده و تا ۳۰ آبان در سراسر کشور ادامه خواهد داشت.

او با اشاره به گستره جغرافیایی این رویداد، افزود: امسال بیش از ۱۲۰ برنامه در ۱۴ استان و ۲۲ شهرستان برگزار می‌شود که شامل ۱۰۶ نشست تخصصی، ۹ برنامه عمومی است.

خراسانی با تأکید بر تقویت بعد بین‌المللی دوره یازدهم بزرگداشته علامه طباطبایی گفت: برنامه‌هایی در کشورهای ترکیه، اندونزی و پاکستان طراحی شده تا اندیشه‌های علامه طباطبایی در سطح جهان اسلام معرفی شود.

او تمرکز محتوایی برنامه‌ها را سه‌گانه دانست و گفت: محورهای شعر و ادبیات، گفت‌وگو با اندیشمندان اهل سنت و تبیین جایگاه قرآنی علامه طباطبایی در دستور کار قرار گرفته است. در همین راستا، ویژه‌برنامه‌ای با محوریت اشعار علامه، روز ۲۴ آبان با همکاری اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی در تبریز برگزار خواهد شد.

مدیر اجرایی مجمع همچنین از برگزاری نشست‌هایی با حضور اندیشمندان اهل سنت در گرگان و اجرای حدود ۲۰ برنامه قرآن‌محور در مشهد خبر داد و افزود: برنامه «شبی با المیزان» نیز در مساجد این شهر برگزار خواهد شد.

او با مرور سابقه این بزرگداشت، یادآور شد: نخستین دوره این برنامه در سال ۱۳۹۴ با برگزاری ۹ نشست در شهر قم آغاز شد و تاکنون ۲۴۷ برنامه علمی، عمومی و تخصصی در استان‌های مختلف کشور اجرا شده است.

خراسانی با اشاره به تلاش مجمع عالی حکمت اسلامی برای جریان‌سازی فکری و فرهنگی، گفت: معرفی ابعاد بین‌المللی شخصیت علامه طباطبایی از اهداف اصلی این مجمع بوده و در همین راستا، یونسکو در نظر دارد در سال ۲۰۲۶، دو چهره ایرانی از جمله علامه طباطبایی و بایزید بسطامی را معرفی کند.

او همچنین از فعالیت ۱۴ گروه علمی در مجمع عالی حکمت اسلامی و راه‌اندازی شعبه‌هایی در مشهد، اصفهان، تبریز و شیراز خبر داد و افزود: در سال گذشته، ۱۱۰ جلسه علمی برگزار شده، هجدهمین درس‌نامه آموزشی مجمع منتشر شده و تفاهم‌نامه‌هایی با مراکز علمی جهان اسلام به امضا رسیده است.

علامه سید محمدحسین طباطبایی تبریزی، صاحب اثر گران‌سنگ «تفسیر المیزان»، از برجسته‌ترین مفسران، فلاسفه و عرفای معاصر بود که در ۲۴ آبان ۱۳۶۰ دعوت حق را لبیک گفت و پیکرش در حرم کریمه اهل بیت حضرت معصومه(س)آرام گرفت.