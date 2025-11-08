یازدهمین دوره بزرگداشت علامه سید محمدحسین طباطبایی، مفسر برجسته قرآن کریم، با اجرای بیش از ۱۲۰ برنامه علمی، فرهنگی و بین‌المللی در ۱۴ استان کشور و سه کشور خارجی، از امروز آغاز شد و تا پایان آبان‌ماه ادامه خواهد داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛زهره شعبانی - محمدباقر خراسانی، مدیر اجرایی مجمع عالی حکمت اسلامی، روز شنبه در جمع خبرنگاران از آغاز یازدهمین ویژه‌برنامه بزرگداشت علامه طباطبایی خبر داد و گفت: این برنامه از ۱۷ آبان در تبریز آغاز شده و تا ۳۰ آبان در سراسر کشور ادامه خواهد داشت.

او با اشاره به گستره جغرافیایی این رویداد، افزود: امسال بیش از ۱۲۰ برنامه در ۱۴ استان و ۲۲ شهرستان برگزار می‌شود که شامل ۱۰۶ نشست تخصصی، ۹ برنامه عمومی است.

خراسانی با تأکید بر تقویت بعد بین‌المللی دوره یازدهم بزرگداشته علامه طباطبایی گفت: برنامه‌هایی در کشورهای ترکیه، اندونزی و پاکستان طراحی شده تا اندیشه‌های علامه طباطبایی در سطح جهان اسلام معرفی شود.

او  تمرکز محتوایی برنامه‌ها را سه‌گانه دانست و گفت: محورهای شعر و ادبیات، گفت‌وگو با اندیشمندان اهل سنت و تبیین جایگاه قرآنی علامه طباطبایی در دستور کار قرار گرفته است. در همین راستا، ویژه‌برنامه‌ای با محوریت اشعار علامه، روز ۲۴ آبان با همکاری اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی در تبریز برگزار خواهد شد.

مدیر اجرایی مجمع همچنین از برگزاری نشست‌هایی با حضور اندیشمندان اهل سنت در گرگان و اجرای حدود ۲۰ برنامه قرآن‌محور در مشهد خبر داد و افزود: برنامه «شبی با المیزان» نیز در مساجد این شهر برگزار خواهد شد.

او با مرور سابقه این بزرگداشت، یادآور شد: نخستین دوره این برنامه در سال ۱۳۹۴ با برگزاری ۹ نشست در شهر قم آغاز شد و تاکنون ۲۴۷ برنامه علمی، عمومی و تخصصی در استان‌های مختلف کشور اجرا شده است.

خراسانی با اشاره به تلاش مجمع عالی حکمت اسلامی برای جریان‌سازی فکری و فرهنگی، گفت: معرفی ابعاد بین‌المللی شخصیت علامه طباطبایی از اهداف اصلی این مجمع بوده و در همین راستا، یونسکو در نظر دارد در سال ۲۰۲۶، دو چهره ایرانی از جمله علامه طباطبایی و بایزید بسطامی را معرفی کند.

او همچنین از فعالیت ۱۴ گروه علمی در مجمع عالی حکمت اسلامی و راه‌اندازی شعبه‌هایی در مشهد، اصفهان، تبریز و شیراز خبر داد و افزود: در سال گذشته، ۱۱۰ جلسه علمی برگزار شده، هجدهمین درس‌نامه آموزشی مجمع منتشر شده و تفاهم‌نامه‌هایی با مراکز علمی جهان اسلام به امضا رسیده است.

علامه سید محمدحسین طباطبایی تبریزی، صاحب اثر گران‌سنگ «تفسیر المیزان»، از برجسته‌ترین مفسران، فلاسفه و عرفای معاصر بود که در ۲۴ آبان ۱۳۶۰ دعوت حق را لبیک گفت و پیکرش  در حرم کریمه اهل بیت حضرت معصومه(س)آرام گرفت.

برچسب ها: مراسم بزرگداشت ، علامه طباطبایی
خبرهای مرتبط
نماینده ولی‌فقیه در سپاه پاسداران:
تا زمانی که در جنگ شناختی شکست نخورده‌ایم، پیروز میدان خواهیم بود
نشست علمی «زیست اخلاقی در اسلام و مسیحیت» در قم برگزار شد
قم، میزبان نخستین همایش ملی علوم اسلامی انسانی دیجیتال
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ثبات جوی در قم تا چهارشنبه پایدار خواهد بود
کتاب‌های درسی چالش جدید خانواده ها در قم
سوخت پاک، بدون هزینه؛ قم وارد مسیر سبز شد
فرار مالیاتی در پوشش درمان در قم
اجرای تئاتر خیابانی کوچه‌های بنی‌هاشم در قم
زندگی به بافت تاریخی قم بر می‌گردد
آخرین اخبار
زندگی به بافت تاریخی قم بر می‌گردد
اجرای تئاتر خیابانی کوچه‌های بنی‌هاشم در قم
فرار مالیاتی در پوشش درمان در قم
کتاب‌های درسی چالش جدید خانواده ها در قم
سوخت پاک، بدون هزینه؛ قم وارد مسیر سبز شد
ثبات جوی در قم تا چهارشنبه پایدار خواهد بود
استاندار قم خواستار اصلاح ماده ۱۸ و ۱۳ قانون آموزش و پرورش شد
ایده‌های نخبگان قمی کلید مقابله با تهدیدات سایبری و زیستی
هشدار دامپزشکی قم درباره تب برفکی؛ رعایت توصیه‌های بهداشتی الزامی است
ایجاد بسترهای لازم برای توسعه همه‌جانبه ارتباطات در قم با اجرای فیبرنوری