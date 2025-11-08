باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - وزیر نیرو در سخنانی به اقدامات انجام شده برای کنترل هدر رفت آب اشاره کرد و گفت: ما از مدت‌ها پیش برای کنترل هدر رفته آب با کاهش فشار شبکه مدیریت کرده و توانستیم حدود ۱۵ متر مکعب بر ثانیه، یعنی بیش از تقریبا ۵ برابر آبی که از سد طالقان می‌آوریم، با کمک مردم و همکاری آنها، آب را ذخیره کنیم و از هدر رفتش جلوگیری کنیم.

او ادامه داد: البته مردم عزیزمان هم دچار زحمت شدند، اما خوشبختانه برخی از آنها با نصب مخازن و افزایش فشار از طریق پمپ، مشکلشان را حل کردند. اما هدر رفت آب برای کشور ذخیره شد و ما مقدار زیادی از هدر رفت جلوگیری کردیم.

وزیر نیرو تصریح کرد: این برنامه را کماکان در دستور کار داریم و حتی ممکن است مجبور شویم بعضی از شب‌ها که مردم عزیزمان در واقع آرامش دارند و در آن شب‌ها کمتر آب مصرف می‌کنند، فشار آب را تا حد صفر کاهش دهیم. این اقدام به ما کمک می‌کند تا هدر رفت آب را به حداقل برسانیم.

او گفت: بر اساس سیاست دولت چهاردهم و پیگیری شخص رئیس‌جمهور، تا پایان سال ۷۰۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر راه‌اندازی می‌شود و هدف ما رسیدن به ۱۱ هزار مگاوات است.