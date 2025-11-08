وزیر نیرو گفت: ممکن است مجبور شویم بعضی از شب‌ها که مردم عزیزمان کمتر آب مصرف می‌کنند، فشار آب را تا حد صفر کاهش دهیم. این اقدام به ما کمک می‌کند تا هدر رفت آب را به حداقل برسانیم. 

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - وزیر نیرو در سخنانی به اقدامات انجام شده برای کنترل هدر رفت آب اشاره کرد و گفت: ما از مدت‌ها پیش برای کنترل هدر رفته آب با کاهش فشار شبکه مدیریت کرده و توانستیم حدود ۱۵ متر مکعب بر ثانیه، یعنی بیش از تقریبا ۵ برابر آبی که از سد طالقان می‌آوریم، با کمک مردم و همکاری آنها، آب را ذخیره کنیم و از هدر رفتش جلوگیری کنیم. 

او ادامه داد: البته مردم عزیزمان هم دچار زحمت شدند، اما خوشبختانه برخی از آنها با نصب مخازن و افزایش فشار از طریق پمپ، مشکلشان را حل کردند. اما هدر رفت آب برای کشور ذخیره شد و ما مقدار زیادی از هدر رفت جلوگیری کردیم. 

وزیر نیرو تصریح کرد: این برنامه را کماکان در دستور کار داریم و حتی ممکن است مجبور شویم بعضی از شب‌ها که مردم عزیزمان در واقع آرامش دارند و در آن شب‌ها کمتر آب مصرف می‌کنند، فشار آب را تا حد صفر کاهش دهیم. این اقدام به ما کمک می‌کند تا هدر رفت آب را به حداقل برسانیم. 

او گفت: بر اساس سیاست دولت چهاردهم و پیگیری شخص رئیس‌جمهور، تا پایان سال ۷۰۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر راه‌اندازی می‌شود و هدف ما رسیدن به ۱۱ هزار مگاوات است.

 

برچسب ها: وزیر نیرو ، علی آبادی
خبرهای مرتبط
تاکید ایران و قطر بر لزوم نهایی سازی مطالعات اتصال برق
اخطار وزیر نیرو به مشترکان پرمصرف آب؛
اگر آب زیاد مصرف کنید با قطع آب مواجه خواهید شد
برنامه‌ ریزی برای ساخت ۳ هزار مگاوات ذخیره ساز
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۸۰
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
آرام
۱۵:۵۸ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
تهران دیگه بدرد زندگی نمی خوره با این شرایط بد مهاجرت تنها راه نجات هست
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۹ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
به کجا دقیقا؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۴ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
افغانی ها رو از کشور بیرون کنید خیلی آب مصرف میکنن به دلیل خباثت آب خیلی زیادی مصرف میکنند از قصد
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۴ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
خاک عالم تو سرتون با این مدیریت کردنتون
۱
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۵ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
غیر مستقیم میگه برید از تهران، فرار کنید بفروشید کار و زندگی برید
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۰ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
شما رو بخدا هوا رو قطع کنید/
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۹ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
میشه کلا هوا و اکسیژن رو قطع کنید که خلاص شیم.
۰
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۰ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
شبانه سم و مرگ موش بریزید تو آب مردم بخورن بمیرن بار مالی دولت کمتر بشه بعد آقازاده ها طفلی ه تو مضیقه نمونن
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
منصور
۰۹:۳۳ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
ما میخواهیم بریم امریکا عزیز بگردیم
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۷ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
اینا حرفا رو به پرشکیان نزنین اون فعلا نشسته و منتظر معجزه است
۱
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
57
۰۸:۴۴ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
ضرب المثل خوب میگه ان روزی که جیک جیک مستونت بودبه فکر زمستونت بود معنی این یعنی چرا به فکر اخر عاقبت کار نبودید ان روزی که باید اب ها را ذخیره می کردید جلوی برداشت های الکی بیهوده را میگرفتید این کار نکردید چرا سالهای خیلی قبل به فکر مشکلات اب نبودید جواب بدهید چرا ان روزی که همه سدها پر از اب بود ازهمه سدها از پر از اب لبریز سر یز میشدند به فکر این روز های خشکسالی کمبود بی ابی نبوذ الان کاسه چه کنم چه کنم به دست گرفتید که فایده نداره الان کامل وضعیت اب از هشدار خط قرمز هم عبور کرده اژیر زنگ خطر کمبود اب به صدا درامده باید به فکر بودید که نبودید اما تنهاترین کار اساسی بزرگ برای رفع خطر بحران شدید کمبود اب لوله گذاری اب از دریاهای خزر وشمال مازندران به سمت شهرها و انتقال اب ازدریاهای دیگر تنها راه نجات بی ابی است الان این کارها را انجام ندهید به قول ریس جمهور در سخنرانی اش گفت بحران بی ابی کاری می کنه مردم ازشهر تهران بروند نگذارید کار به انجاها برس همه مسیولان بودجه پول سرمایه دولتی بگذاریدتا هر چه زودتر مشکلات کمبود اب حل برطرف بشه ازهمه شهرهای کشور ایران واینکه گفتید مجبور میشیم شبها افت فشار اب را صفر کنیم این راه هم خوبه ولی باید به فکر راه های بهتر گشت مشکل از ریشه حل وبرطرف کرد عجله کنید تا خشکسالی شدید همه جا را فرا نگرفته به فکر باشید
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۲۳ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
جناب آقای وزیر نیرو .خواهشا اینقدر نیرو صرف دروغ گفتن نکنید.خیلی وقته شما آب خیلی از محله ها رو از نیمه شب تا ۵ صبح قطع میکنید.الان میگی شاید مجبور بشیم فشار رو کم کنیم؟؟؟؟به حضرت عباس دم خروستون خیلی وقته بیرونه
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
یوسف
۰۸:۱۷ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
جناب وزیر نیرو تو هیچی حالیت نیست
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۰۶ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
ماشالله وزیر نیرو،

چه حرکت فوق العاده ای!!!

این کار فقط از شما بر میاد!!!
۰
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۰۲ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
خاک تو سرتون یه دفعه ای مردم و بکشین راحت شین.به جای راهکار فقط بلدین آب و برق و گاز مردم و قطع کنین.
۰
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
قاسم قلی پور
۰۷:۲۲ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
به نظر بنده روزها آبو قطع کنین مصرف آب خیلی کمتر میشه
۱
۵
پاسخ دادن
۱۲۳۴۵۶۷۸۹
دلایل عدم بارش باران در پاییز اعلام شد+ فیلم
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۸ آبان‌ماه ۱۴۰۴
تکذیب شایعه «ابر دزدی» از ایران؛ جابجایی ابر‌ها هنوز در توان بشر نیست
ردپای افزایش نرخ ارز در گرانی پرواز‌های داخلی/ بلیت هواپیما برای طبقه متوسط جامعه هم آرزو شد!
منابع آبی تهران پاسخگوی عبور ایمن از ماه‌های پیش‌رو نیست
حراج شمش طلا مرکز مبادله امروز برگزار می‌شود
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۱۸ آبان ماه
قطارهای کانتینری روسی در راه تهران
کمبودی در عرضه مرغ گرم نداریم/ قیمت هرکیلو مرغ گرم برای مصرف کننده ۱۳۵ هزارتومان
مدیریت فشار آب را قبلا هم اطلاع‌رسانی کرده بودیم
آخرین اخبار
پرداخت ارز ترجیحی ادامه خواهد داشت
اراضی نهضت ملی مسکن قرار نبود رایگان به متقاضیان داده شود/ اسراف در تخصیص زمین ممنوع + فیلم
اضافه شدن ۴۷ هزار هکتار به ظرفیت سکونتگاهی کشور/ تبصره ماده ۵۰ در حال بازنگری است+ فیلم
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۱۸ آبان ماه
ثبت یک میلیون و ۳۰۰ هزار آزمایش خاک در پروژه‌های مسکونی / اجازه بهره‌برداری پروژه بدون استاندارد داده نمی‌شود
مدیریت فشار آب را قبلا هم اطلاع‌رسانی کرده بودیم
فساد اقتصادی موجب فرار سرمایه می‌شود
کاهش ۲۶ میلیارد مترمکعبی آب کشاورزی
خرید و فروش نهاده در بازار آزاد ممنوع است
وعده یکپارچه‌سازی کد گمرکی منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی
ریزش بیش از ۷۲ هزار واحدی شاخص کل بورس
سالانه ۹۵ هزار کیلومتر پایش شبکه راه‌های کشور انجام می‌شود
قیمت هرکیلو خرمای پیارم به ۴۰۰ هزارتومان رسید
شرایط اعمال معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی اوراق گواهی سپرده کالایی
رونمایی از شاخص‌های جدید بورس تهران تا پایان سال
انجام ۷۰ میلیون متر مکعب لایروبی از بنادر کشور/ ایران به خودکفایی در عملیات لایروبی رسید
۱۵ درصد از کل نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور نیروگاه‌های انشعابی یا خانگی هستند
تأمین پایدار گاز در زمستان/عسلویه تأمین‌کننده بیش از ۷۰ درصد گاز کشور +فیلم
قطارهای کانتینری روسی در راه تهران
اخراج کارمندان دارای حداقل ۳ فرزند و بانوان باردار یا دارای فرزند شیرخوار ممنوع شد
تکذیب شایعه «ابر دزدی» از ایران؛ جابجایی ابر‌ها هنوز در توان بشر نیست
حراج شمش طلا مرکز مبادله امروز برگزار می‌شود
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۸ آبان‌ماه ۱۴۰۴
آسانسور‌های مسکن مهر تعیین تکلیف شد
فرصت ویژه توانیر برای صنایع انرژی‌بر؛ افزایش سقف مصرف برق در ازای اجرای طرح‌های بهینه‌سازی
دلایل عدم بارش باران در پاییز اعلام شد+ فیلم
هشت شرکت پروژه جدید در مسیر پذیره نویسی بورس تهران+ فیلم
حجم پرشدگی سد‌های کشور تنها ۳۳ درصد+ عکس
منابع آبی تهران پاسخگوی عبور ایمن از ماه‌های پیش‌رو نیست
کمبودی در عرضه مرغ گرم نداریم/ قیمت هرکیلو مرغ گرم برای مصرف کننده ۱۳۵ هزارتومان