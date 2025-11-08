وی افزود: در حوزه حمل‌ونقل هوایی باید هر چهار رکن اصلی این صنعت یعنی ناوگان، فرودگاه‌ها، صنایع پشتیبانی و نیروی انسانی توسعه پیدا کند. در کنار این، بخش ساخت هواپیما بومی نیز به عنوان یکی از صنایع پیشران مورد توجه قرار گرفته است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به سابقه فعالیت کشور در این حوزه گفت: در سال‌های گذشته، مجموعه‌های داخلی به‌ویژه وزارت دفاع اقدامات گسترده‌ای در زمینه تولید هواپیماهای غیرنظامی انجام داده‌اند. پروژه «ایران ۱۴۰» از نمونه‌های شاخص این مسیر بود که پس از قطع همکاری با شرکت اوکراینی آنتونوف، صنعتگران ایرانی با تکیه بر دانش و تجربه داخلی کار ساخت را ادامه دادند، اکنون به دلیل وجود متخصصان برجسته، در صنعت هوا و فضا در حوزه‌های نظامی و غیرنظامی جزو کشورهای برتر دنیا هستیم که نتیجه این تلاش‌ها، طراحی و ساخت هواپیمای «سیمرغ» بوده که برای مأموریت‌های ترابری (کارگو) طراحی شده است.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری ادامه داد: «سیمرغ» مراحل تست‌های کارخانه‌ای را با موفقیت پشت سر گذاشته و اخیراً مجوز پرواز آزمایشی (Permit to Flight) صادر شده است. در تست‌های پروازی، رفتار و عملکرد هواپیما با داده‌های شبیه‌سازی‌شده قبلی مقایسه می‌شود تا در صورت نیاز اصلاحات طراحی انجام شود. پس از اتمام این مرحله، هواپیما وارد فاز اخذ گواهینامه صلاحیت پروازی (Type Certificate) و سپس تولید تجاری خواهد شد.

فرزانه گفت: در این پروژه، یک تفاهم‌نامه چهارجانبه بین سازمان هواپیمایی (به‌عنوان نهاد ناظر)، شرکت سازنده، ایرلاین بهره‌بردار و نهادهای پشتیبان امضا شده تا همه مراحل طراحی، تولید و بهره‌برداری با هماهنگی کامل انجام شود.

وی همچنین از ورود تیم‌های فنی کشور به طراحی دو نوع هواپیمای مسافربری منطقه‌ای خبر داد و افزود: تولید هواپیماهای مسافربری نیز در برنامه‌های آینده ما قرار دارد. ایران با توجه به وسعت جغرافیایی و تعدد فرودگاه‌های کوچک، نیاز جدی به پروازهای کوتاه‌برد دارد تا بتوان شهرهای کوچک را با هواپیماهای سبک ۲۰ صندلی به شبکه پروازی اصلی متصل کرد و در عین حال امکان انجام پروازهای بین‌المللی نیز فراهم شود. کشور ما در این زمینه مانند بدن انسان است که اگر تنها رگ‌های اصلی داشته باشد و بدون مویرگ باشد، بافت‌های بدن رشد درستی نخواهند داشت. به زودی با همکاری شرکای تجاری، اجرای طرح تولید این هواپیماها آغاز خواهد شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه صنعت هوایی ایران از قدیمی‌ترین صنایع کشور است، گفت: ایران از سال ۱۳۱۶ وارد صنعت هوانوردی شد؛ در حالی که در آن زمان برخی کشورها هنوز در مرحله توسعه اولیه بودند. امروز اما ایران علاوه بر متخصصان باسواد و باتجربه، از زیرساخت‌های فنی، دانشگاهی و صنعتی بسیار پیشرفته‌ای برخوردار است.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در پایان تأکید کرد: بنده که بیش از ۳۱ سال در حوزه صنعت هوایی فعالیت دارم، معتقدم ایران توان ساخت هواپیماهای بومی را دارد؛ تنها کافی است اراده‌ای جدی و مؤثر وجود داشته باشد و موانع از مسیر متخصصان برداشته شود. وظیفه ما این است که با مانع‌زدایی و حمایت از نیروهای داخلی، مسیر توسعه صنعت هوایی کشور را هموار کنیم.

منبع: سازمان هواپیمایی کشوری