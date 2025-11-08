رئیس سازمان هواپیمایی کشوری از ورود تیم‌های فنی کشور به مرحله طراحی دو نوع هواپیمای مسافربری سبک خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسین پورفرزانه معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در خصوص روند ساخت و آزمایش هواپیمای ملی «سیمرغ» گفت: یکی از محورهای اصلی در برنامه هفتم، توسعه صنایع پیشران است و صنعت هوایی کشور یکی از مهم‌ترین آن‌ها به‌شمار می‌آید. در این بخش، دو محور اساسی شامل توسعه حمل‌ونقل هوایی و ساخت هواپیمای بومی دنبال می‌شود.

وی افزود: در حوزه حمل‌ونقل هوایی باید هر چهار رکن اصلی این صنعت یعنی ناوگان، فرودگاه‌ها، صنایع پشتیبانی و نیروی انسانی توسعه پیدا کند. در کنار این، بخش ساخت هواپیما بومی نیز به عنوان یکی از صنایع پیشران مورد توجه قرار گرفته است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به سابقه فعالیت کشور در این حوزه گفت: در سال‌های گذشته، مجموعه‌های داخلی به‌ویژه وزارت دفاع اقدامات گسترده‌ای در زمینه تولید هواپیماهای غیرنظامی انجام داده‌اند. پروژه «ایران ۱۴۰» از نمونه‌های شاخص این مسیر بود که پس از قطع همکاری با شرکت اوکراینی آنتونوف، صنعتگران ایرانی با تکیه بر دانش و تجربه داخلی کار ساخت را ادامه دادند، اکنون به دلیل وجود متخصصان برجسته، در صنعت هوا و فضا در حوزه‌های نظامی و غیرنظامی جزو کشورهای برتر دنیا هستیم که نتیجه این تلاش‌ها، طراحی و ساخت هواپیمای «سیمرغ» بوده که برای مأموریت‌های ترابری (کارگو) طراحی شده است.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری ادامه داد: «سیمرغ» مراحل تست‌های کارخانه‌ای را با موفقیت پشت سر گذاشته و اخیراً مجوز پرواز آزمایشی (Permit to Flight) صادر شده است. در تست‌های پروازی، رفتار و عملکرد هواپیما با داده‌های شبیه‌سازی‌شده قبلی مقایسه می‌شود تا در صورت نیاز اصلاحات طراحی انجام شود. پس از اتمام این مرحله، هواپیما وارد فاز اخذ گواهینامه صلاحیت پروازی (Type Certificate) و سپس تولید تجاری خواهد شد.

فرزانه گفت: در این پروژه، یک تفاهم‌نامه چهارجانبه بین سازمان هواپیمایی (به‌عنوان نهاد ناظر)، شرکت سازنده، ایرلاین بهره‌بردار و نهادهای پشتیبان امضا شده تا همه مراحل طراحی، تولید و بهره‌برداری با هماهنگی کامل انجام شود.

وی همچنین از ورود تیم‌های فنی کشور به طراحی دو نوع هواپیمای مسافربری منطقه‌ای خبر داد و افزود: تولید هواپیماهای مسافربری نیز در برنامه‌های آینده ما قرار دارد. ایران با توجه به وسعت جغرافیایی و تعدد فرودگاه‌های کوچک، نیاز جدی به پروازهای کوتاه‌برد  دارد تا بتوان شهرهای کوچک را با هواپیماهای سبک ۲۰ صندلی به شبکه پروازی اصلی متصل کرد و در عین حال امکان انجام پروازهای بین‌المللی نیز فراهم شود. کشور ما در این زمینه مانند بدن انسان است که اگر تنها رگ‌های اصلی داشته باشد و بدون مویرگ باشد، بافت‌های بدن رشد درستی نخواهند داشت. به زودی با همکاری شرکای تجاری، اجرای طرح تولید این هواپیماها آغاز خواهد شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه صنعت هوایی ایران از قدیمی‌ترین صنایع کشور است، گفت: ایران از سال ۱۳۱۶ وارد صنعت هوانوردی شد؛ در حالی که در آن زمان برخی کشورها هنوز در مرحله توسعه اولیه بودند. امروز اما ایران علاوه بر متخصصان باسواد و باتجربه، از زیرساخت‌های فنی، دانشگاهی و صنعتی بسیار پیشرفته‌ای برخوردار است.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در پایان تأکید کرد: بنده که بیش از ۳۱ سال در حوزه صنعت هوایی فعالیت دارم، معتقدم ایران توان ساخت هواپیماهای بومی را دارد؛ تنها کافی است اراده‌ای جدی و مؤثر وجود داشته باشد و موانع از مسیر متخصصان برداشته شود. وظیفه ما این است که با مانع‌زدایی و حمایت از نیروهای داخلی، مسیر توسعه صنعت هوایی کشور را هموار کنیم. 

منبع: سازمان هواپیمایی کشوری

 

تبادل نظر
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۳ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
موشکهای ایرانی قلب تل آویو را تکه تکه کرد. اون روزی که همه میگفتن ایران دروغ میگوید. توانایی ساخت موشک را ندارد. الانم هواپیما میسازد خوبشم میسازد. دمتون گرم منتظر پرواز هواپیماهای ایرانی بر فراز این سرزمین تاریخ ساز هستیم.
۱
۱
پاسخ دادن
Serbia
محمد باقر
۰۹:۱۰ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
30سال هست در حال طراحی هستند
۱
۰
پاسخ دادن
-
ناشناس
۰۸:۱۳ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
خود تحقیران داخلی و کسانی که بزرگترین هنرشان نق زدن است با شما هم عقیده نیستند
۲
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۵۱ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
از مه سقوط نکند
۱
۱
پاسخ دادن
Netherlands (Kingdom of the)
ناشناس
۲۳:۲۳ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
شماها بال هواپیماهام نمیتونین بسازین چه برسه هواپیما،میرین یه هواپیمای خارجی رو رنگ‌میزنین بعد میگین ساخت داخل
۲
۴
پاسخ دادن
-
ناشناس
۰۸:۱۲ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
منافق بی همه چیز تو چی میتوانی بسازی؟ لابد بمب دست ساز که با آن زن و بچه مردم را بکشی پیر و پاتال های آلبانیایی نشین بروند گم بشوند
Iran (Islamic Republic of)
محمدطاهر
۰۹:۰۸ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
خیلی مفت حرف میزنی
Netherlands (Kingdom of the)
ناشناس
۲۱:۵۴ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
باید جوینده باشی تا یابنده کردی همه از صفر شروع کردند تا به صد رسیدند ما هم باید شروع کنیم وگرنه هیچگاه به یک هم نمیرسین گاماس گاماس انشاالله روزی بهترین هواپیمای مسافربری وجنگنده را بسازیم که ایرانی باهوش اگر استسمار نمیشد الان صدر تمام کشورها بود ایرانی دانا وتواناست
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۹ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
مهم ترین ضعف هواپیما ایران 140 موتور آن هست که به نظر می رسد در سیمرغ اصلاح نشده است
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۰ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
تور خدایی که می پرستید نه همون پراید برای هفت پشتمون بسه اقلام جنازهامون را پیدا میشه خخخخخخخخ ابلهان
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
حسین
۱۶:۴۵ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
کاش طراحیش ثل پراید باشه
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۶ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در پایان تأکید کرد: بنده که بیش از ۳۱ سال در حوزه صنعت هوایی فعالیت دارم، معتقدم ایران توان ساخت هواپیماهای بومی را دارد.

احسنت بر جنابعالی و همکاران - امیدوارم سربلند و پیروز و پایدار باشید . انشاء الله
۶
۸
پاسخ دادن
Australia
ناشناس
۱۳:۵۳ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
بهتره برای خودت و تصمیم گیرندگان این مساله طراحی کنی.
۸
۵
پاسخ دادن
