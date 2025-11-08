باشگاه خبرنگاران جوان -متن بیانیه اصحاب رسانه آذربایجان شرقی به شرح زیر است:

جناب آقای لاریجانی دبیر محترم شورای عالی امنیت ملی، با سلام و احترام

در لبیک گویی به فرمان رهبر معظم انقلاب مبنی بر حفظ اتحاد مقدس ملی و در پاسخ به دعوت مسئولانه جنابعالی، ما جمعی از فعالان رسانه‌ای آذربایجان شرقی نیز به سهم خود بر نقش حیاتی رسانه‌ها در تقویت اعتماد، گفت‌و‌گو و همدلی میان مردم و مسئولان تأکید می‌کنیم و از آذربایجان، به‌عنوان «پرچمدار آزادی و اتحاد ایران»، بار دیگر در مسیر عزت و اعتلای ایران پیشقدم می‌شویم.

ما با تاکید بر ضرورت رفع موانع و ناملایمات موجود، با همبستگی ناگسستنی میان همه سلایق سیاسی، فرهنگی و فکری تا پای جان برای سربلندی، استقلال و پیشرفت «ایرانِ جانمان» ایستاده‌ایم و این تعهد را با قلم و عمل دنبال خواهیم کرد.

علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی چهارم آبان ماه جاری، در نامه‌ای با دستخط خود خطاب به مدیران رسانه‌ها، بر نقش مهم رسانه‌ها در حفظ انسجام ملی و مقابله با دوقطبی‌های کاذب تأکید کرد. متن کامل نامه به شرح ذیل است:

«سلام علیکم برای دفع خطرات از کشور سرافرازمان ایران، ۲ نکته مهم است: یکی تقویت نیرو‌های مسلح که پیگیری آن با ماست، و مهم‌تر، حفظ انسجام ملی و سد کردن راه گسترش دوقطبی‌های کاذب تا مسیر توسعه ملی فراهم گردد. پیگیری و کمک درباره این موضوع با شما اهالی معزز رسانه‌هاست».

منبع:خبرگزاری صدا وسیما