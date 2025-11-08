کارشناس توانبخشی ناشنوایان سازمان بهزیستی کشور از تربیت ۶۰۰ مربی زبان اشاره خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی نعمتی گفت: یکی از مهمترین خواستهها و مشکلات ناشنوایان همواره موضوع ارتباط و موانع ارتباطی بوده است بنابراین بهزیستی در سه سال گذشته تمرکز خود را بر این خواسته قرار داده که زبان اشاره ایرانی را نهادینه کرده و در عین حال میدان را برای توسعه و گسترش آن باز کند تا به اهداف خود در زمینه دسترسپذیری ارتباطی برای ناشنوایان دست یابد.
وی با اشاره به همکاری گسترده سازمان بهزیستی با شبکه ملی تشکلهای ناشنوایان ادامه داد: در این تعامل، ابتدا شیوهنامه و سپس دستورالعملی برای تربیت و اعزام مربیان زبان اشاره ایرانی تدوین شد، در فرآیند تدوین این دستورالعمل، تلاش کردیم خواستهها و نیازهای جامعه ناشنوایان را در نظر بگیریم تا بتوانیم مسیر رفع موانع ارتباطی و تسهیل حضور آنان در جامعه را هموار کنیم.
گسترش همکاری با دانشگاهها برای آموزش مترجم ناشنوایان
کارشناس توانبخشی ناشنوایان سازمان بهزیستی کشور گفت: محور اصلی تعامل بین بهزیستی و شبکه ملی تشکلهای ناشنوایان، آموزش و به کار گیری مترجمان زبان اشاره است چراکه آموزش و استفاده از مترجمان، پاشنهآشیل زبان اشاره است تا بتوان ارتباط ناشنوایان را با جامعه برقرار کرد، تاکنون ۶۰۰ مربی آموزش زبان اشاره تربیت و بیش از ۹ هزار مترجم زبان اشاره برای کمک به ناشنوایان به کار گرفته شدند.
به گفته وی، برای توسعه بیشتر برنامه آموزش و به کارگیری مترجمان زبان اشاره، سازمان بهزیستی همکاری خود را با دانشگاهها نیز گسترش داده است.
وی تاکید کرد: سازمان بهزیستی همواره مدافع و مطالبهگر حقوق افراد دارای معلولیت بوده است، یکی از محورهای مهم فعلی ما، پیگیری به رسمیت شناختن زبان اشاره ایرانی است در این راستا در حال تلاش برای اخذ مصوبه هیئت دولت هستیم، امیدواریم این مصوبه تا بهمنماه نهایی و تصویب شود.
موانع ارتباطی ناشنوایان؛ از نبود مترجم تا کمبود آموزش
کارشناس توانبخشی ناشنوایان سازمان بهزیستی کشور خاطرنشان کرد: ارتباط، از اصلیترین نیازهای انسانی است و نقش تعیینکنندهای در کیفیت زندگی و حضور اجتماعی افراد دارد، اما برای جامعه ناشنوایان، این نیاز با چالشهای فراوانی روبهرو بوده است.
نعمتی افزود: نبود دسترسی مناسب به مترجمان، کمبود آموزشهای استاندارد زبان اشاره و فقدان به رسمیت شناختن زبان اشاره ایرانی از جمله موانعی است که سالها ناشنوایان کشور با آن مواجه بودهاند.
وی گفت: سازمان بهزیستی کشور در سالهای اخیر با رویکردی هدفمند تلاش کرده است تا این شکاف ارتباطی را کاهش دهد و زمینه حضور فعالتر ناشنوایان در جامعه را فراهم کند.
منبع: سازمان بهزیستی