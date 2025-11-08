تیم ملی بسکتبال با ویلچر ایران در چارچوب مسابقات قهرمانی آسیا و اقیانوسیه در تایلند برابر چین به برتری رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - در دومین روز از مسابقات قهرمانی آسیا و اقیانوسیه تایلند، تیم ملی بسکتبال با ویلچر آقایان برابر تیم چین به میدان رفت و این دیدار با نتیجه ۸۹ بر ۳۰ به سود تیم ملی کشورمان پایان یافت.

شاگردان سلطانی فردا یکشنبه ۱۸ آبان ماه از ساعت ۱۳ به وقت ایران به مصاف تیم ژاپن می‌روند.

تیم ملی آقایان با ترکیب محمدحسن سیاری، مرتضی عابدی، امیررضا احمدی، عبدالجلیل قرنجیک، ایمان بگ زاده، مهدی عباسی، محمد محمدنژاد، مهدی قربانی، محسن طلوعی، عرفان بخشنده، ابوالفضل جلائی، وحید سعادت پور با سرمربیگری بهروز سلطانی و حضور عادل طرفی مربی و فرزاد یزدانی مربی بدنساز در این رویداد حضور پیدا کرده است.