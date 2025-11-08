باشگاه خبرنگاران جوان - مسابقات پاراوزنه برداری قهرمانی غرب کشور ( منطقه ۲) یادواره شهید فرامرز حضرتی با قهرمانی تیم کرمانشاه در هر ۲ بخش آقایان و بانوان به پایان رسید.

این رقابت‌ها که با همکاری هیات جانبازان و توان یابان استان کرمانشاه در ۲ بخش آقایان و بانوان طی روزهای پنجشنبه و جمعه در سالن های بهزیستی واقع در میدان شهدا و سالن قمر بنی هاشم(ع) با حضور وزنه بردارانی از ۶ استان کشور برگزار شد در بخش آقایان کرمانشاه قهرمان شد و تیم های لرستان و کردستان به ترتیب دوم و سوم شدند.

در بخش بانوان نیز کرمانشاه بر سکوی نخست ایستاد تیم همدان دوم شد و کردستان نیز در جایگاه سوم قرار گرفت.

در مسابقات پاراوزنه برداری قهرمانی غرب کشور تیم هایی از استان‌های کرمانشاه، کردستان، ایلام، لرستان، مرکزی و همدان حضور داشتند که در مجموع در بخش آقایان ۲۴ نفر و در بخش بانوان نیز ۱۸ نفر شرکت کردند.

این رقابت‌ها در ۱۰ وزن برگزار شد و نفرات برتر هر وزن به مسابقات قهرمانی کشور که قرار است بهمن ماه امسال به میزبانی تهران برگزار شود اعزام خواهند شد.

ورزشکارانی که در رقابت های قهرمانی کشور در هر وزن حائز کسب مقام شوند جهت شرکت در رقابت های آسیا و اقیانوسیه در تایلند به اردوی تیم ملی دعوت خواهند شد.

