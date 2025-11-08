مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران از راه‌اندازی بازار مشارکتی بانوان در بازار میوه و تره‌بار پیامبر خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش روابط عمومی سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران؛ مهدی بختیاری‌زاده با اشاره به راه اندازی نخستین بازار مشارکتی بانوان در بازار میوه و تره‌بار پیامبر گفت: این بازار با همکاری منطقه ۵ و اداره کل امور بانوان شهرداری تهران در بازار میوه و تره‌بار پیامبر راه‌اندازی شده است.

وی افزود: در این بازار زنان سرپرست خانوار، تولیدات خود را که اعم از دست ساخته‌ها، محصولات غذایی و ارگانیک است؛ عرضه می‌کنند.

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران ادامه داد: ۱۲ غرفه به مساحت ۱۵ متر مربع برای این منظور در نظر گرفته شده است.

وی بیان کرد: در مجموع ۲۴ بهره‌بردار از این ۱۲ غرفه استفاده می‌کنند، این غرف به صورت رایگان بین یک تا ۲ ماه در اختیار زنان تولید کننده سرپرست خانوار قرار می‌گیرد.

 

