باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - کیومرث امیریان، رئیس کمیسیون تخصصی طلا، جواهر و نقره اتاق اصناف ایران، اعلام کرد که بانک مرکزی در نظر دارد سامانهای را راهاندازی کند که معاملات آنلاین طلا را به صورت روزانه رصد کند. او افزود: ما در این خصوص نگرانی خاصی نداریم و انتظار داریم دستگاهها نظارتهای لازم را انجام دهند و بانک مرکزی نیز اقداماتی را در این راستا انجام دهد.
امیریان همچنین به ایرادات موجود در طرح اشاره کرد و گفت: باید مشخص شود که نظارت بر این سامانه به عهده کدام دستگاه خواهد بود و معاملات باید در چه ساعتی انجام شوند و چه ساعتی انجام نشوند.
او تأکید کرد که اتحادیه و سایر سازمانها باید در این زمینه نقش خود را ایفا کنند.
رئیس کمیسیون تخصصی طلا، جواهر و نقره اتاق اصناف ایران تصریح کرد که کسبوکارهای مجازی باید این امکان را داشته باشند که معاملات خود را به صورت شبانهروزی انجام دهند، اما باید یک قیمت خاص و روند مشخصی برای آنها تعیین شود. امیریان در پایان خاطرنشان کرد که میتوانند نظرات خود را در کمیته مربوطه ارائه دهند تا اصلاحات لازم به تصویب برسد.