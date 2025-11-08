رئیس کمیسیون تخصصی طلا، جواهر و نقره اتاق اصناف ایران گفت: کسب‌وکار‌های مجازی باید این امکان را داشته باشند که معاملات خود را به صورت شبانه‌روزی انجام دهند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - کیومرث امیریان، رئیس کمیسیون تخصصی طلا، جواهر و نقره اتاق اصناف ایران، اعلام کرد که بانک مرکزی در نظر دارد سامانه‌ای را راه‌اندازی کند که معاملات آنلاین طلا را به صورت روزانه رصد کند. او افزود: ما در این خصوص نگرانی خاصی نداریم و انتظار داریم دستگاه‌ها نظارت‌های لازم را انجام دهند و بانک مرکزی نیز اقداماتی را در این راستا انجام دهد.

امیریان همچنین به ایرادات موجود در طرح اشاره کرد و گفت: باید مشخص شود که نظارت بر این سامانه به عهده کدام دستگاه خواهد بود و معاملات باید در چه ساعتی انجام شوند و چه ساعتی انجام نشوند.

او تأکید کرد که اتحادیه و سایر سازمان‌ها باید در این زمینه نقش خود را ایفا کنند.

رئیس کمیسیون تخصصی طلا، جواهر و نقره اتاق اصناف ایران تصریح کرد که کسب‌وکار‌های مجازی باید این امکان را داشته باشند که معاملات خود را به صورت شبانه‌روزی انجام دهند، اما باید یک قیمت خاص و روند مشخصی برای آنها تعیین شود. امیریان در پایان خاطرنشان کرد که می‌توانند نظرات خود را در کمیته مربوطه ارائه دهند تا اصلاحات لازم به تصویب برسد.

در گزارش باشگاه خبرنگاران جوان بخوانید؛
برچیده شدن بساط خالی‌فروشی برخی از سکو‌های برخط طلا با آیین‌نامه جدید
