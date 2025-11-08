باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
پیگرد و تعقیب یکی دیگر از حامیان فلسطین در فرانسه + فیلم

یکی دیگر از حامیان فلسطین در فرانسه تحت تعقیب قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان -  عمر السومی فلسطینی، یکی دیگر از حامیان فلسطین در فرانسه تحت تعقیب قرار گرفت.

عمر السومی فلسطینی تبعیدی، پس از توقیف حساب و دارایی‌هایش به دست ماموران دستگیر شد و منتظر برگزاری جلسه دادگاه است.

 

