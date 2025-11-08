پیگرد و تعقیب یکی دیگر از حامیان فلسطین در فرانسه + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 -\u00a0 \u0639\u0645\u0631 \u0627\u0644\u0633\u0648\u0645\u06cc \u0641\u0644\u0633\u0637\u06cc\u0646\u06cc\u060c \u06cc\u06a9\u06cc \u062f\u06cc\u06af\u0631 \u0627\u0632 \u062d\u0627\u0645\u06cc\u0627\u0646 \u0641\u0644\u0633\u0637\u06cc\u0646 \u062f\u0631 \u0641\u0631\u0627\u0646\u0633\u0647 \u062a\u062d\u062a \u062a\u0639\u0642\u06cc\u0628 \u0642\u0631\u0627\u0631 \u06af\u0631\u0641\u062a.\n\u0639\u0645\u0631 \u0627\u0644\u0633\u0648\u0645\u06cc \u0641\u0644\u0633\u0637\u06cc\u0646\u06cc \u062a\u0628\u0639\u06cc\u062f\u06cc\u060c \u067e\u0633 \u0627\u0632 \u062a\u0648\u0642\u06cc\u0641 \u062d\u0633\u0627\u0628 \u0648 \u062f\u0627\u0631\u0627\u06cc\u06cc\u200c\u0647\u0627\u06cc\u0634 \u0628\u0647 \u062f\u0633\u062a \u0645\u0627\u0645\u0648\u0631\u0627\u0646 \u062f\u0633\u062a\u06af\u06cc\u0631 \u0634\u062f \u0648\u00a0\u0645\u0646\u062a\u0638\u0631 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u062c\u0644\u0633\u0647 \u062f\u0627\u062f\u06af\u0627\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\n