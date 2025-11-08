رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه‌ای، مشمولان معاف از صدور صورت‌حساب الکترونیکی در سامانه مودیان سال ۱۴۰۴ را اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سیدمحمدهادی سبحانیان معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور بخشنامه مربوط به معافیت از صدور صورت‌حساب الکترونیکی موضوع ماده ۱۴ مکرر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان را ابلاغ کرد.

قرار است از ابتدای دی ماه صورت‌حساب‌های کاغذی فاقد اعتبار مالیاتی بوده و صرفا صورت حساب‌های الکترونیکی صادره در سامانه مؤدیان، مرجع تعیین مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی باشد.

مطابق مفاد این بخشنامه، صاحبان مشاغلی که فروش‌شان به ازای هر مؤدی در سال ۱۴۰۲ کمتر از ۱۸ میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۳ نیز کمتر از ۱۴.۴ میلیارد تومان بوده است، تا زمانی که مجموع فروش کالا و خدمات آنها در آن پرونده در سال ۱۴۰۴ کمتر از مبلغ ۱۴.۴ میلیارد تومان باشد و از دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی به عنوان پایانه فروشگاهی استفاده می‌کنند، در سال ۱۴۰۴ از صدور و ثبت صورتحساب الکترونیکی نوع اول و دوم در سامانه مؤدیان معاف خواهند بود.

آن دسته از مؤدیانی که مشمول معافیتِ الزام صدور صورت حساب الکترونیکی در سامانه مؤدیان طی سال جاری هستند، با این حال موظفند تا نسبت به نصب و استفاده از دستگاه کارتخوان اقدام کنند.

در صورتی که میزان فروش کالا و خدمات هریک از صاحبان مشاغل موضوع این بخشنامه در هر مؤدی مالیاتی از نصاب ۱۴.۴ میلیارد تومان عبور کند، مؤدی مذکور بابت آن پرونده از ابتدای دومین دوره بعد از اتمام دوره عبور از نصاب مذکور به شرح جدول ذیل، مشمول معافیت موضوع این بخشنامه نبوده و مکلف به صدور و ثبت صورت‌حساب الکترونیکی در سامانه مؤدیان با رعایت تبصره ۲ ماده ۱۴ مکرر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان خواهد بود.

همچنین در این بخشنامه، اشخاصی که فارغ از هر میزان فروش کالا و خدمات سالانه، همچنان ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی بوده و مشمول معافیت‌های مذکور نیستند، نیز مشخص شده‌اند.

برچسب ها: مودیان مالیاتی ، صورت حساب الکترونیکی
خبرهای مرتبط
شرایط اعمال معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی اوراق گواهی سپرده کالایی
صورت‌حساب کاغذی از اول دی‌ماه اعتبار مالیاتی ندارد
قطعی‌سازی بیش از ۸ میلیون پرونده صاحبان مشاغل بدون دریافت اظهارنامه مالیاتی
سیستمی شدن فرایند دریافت مالیات در کشور
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
دلایل عدم بارش باران در پاییز اعلام شد+ فیلم
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۸ آبان‌ماه ۱۴۰۴
تکذیب شایعه «ابر دزدی» از ایران؛ جابجایی ابر‌ها هنوز در توان بشر نیست
ردپای افزایش نرخ ارز در گرانی پرواز‌های داخلی/ بلیت هواپیما برای طبقه متوسط جامعه هم آرزو شد!
منابع آبی تهران پاسخگوی عبور ایمن از ماه‌های پیش‌رو نیست
حراج شمش طلا مرکز مبادله امروز برگزار می‌شود
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۱۸ آبان ماه
قطارهای کانتینری روسی در راه تهران
کمبودی در عرضه مرغ گرم نداریم/ قیمت هرکیلو مرغ گرم برای مصرف کننده ۱۳۵ هزارتومان
مدیریت فشار آب را قبلا هم اطلاع‌رسانی کرده بودیم
آخرین اخبار
پرداخت ارز ترجیحی ادامه خواهد داشت
اراضی نهضت ملی مسکن قرار نبود رایگان به متقاضیان داده شود/ اسراف در تخصیص زمین ممنوع + فیلم
اضافه شدن ۴۷ هزار هکتار به ظرفیت سکونتگاهی کشور/ تبصره ماده ۵۰ در حال بازنگری است+ فیلم
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۱۸ آبان ماه
ثبت یک میلیون و ۳۰۰ هزار آزمایش خاک در پروژه‌های مسکونی / اجازه بهره‌برداری پروژه بدون استاندارد داده نمی‌شود
مدیریت فشار آب را قبلا هم اطلاع‌رسانی کرده بودیم
فساد اقتصادی موجب فرار سرمایه می‌شود
کاهش ۲۶ میلیارد مترمکعبی آب کشاورزی
خرید و فروش نهاده در بازار آزاد ممنوع است
وعده یکپارچه‌سازی کد گمرکی منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی
ریزش بیش از ۷۲ هزار واحدی شاخص کل بورس
سالانه ۹۵ هزار کیلومتر پایش شبکه راه‌های کشور انجام می‌شود
قیمت هرکیلو خرمای پیارم به ۴۰۰ هزارتومان رسید
شرایط اعمال معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی اوراق گواهی سپرده کالایی
رونمایی از شاخص‌های جدید بورس تهران تا پایان سال
انجام ۷۰ میلیون متر مکعب لایروبی از بنادر کشور/ ایران به خودکفایی در عملیات لایروبی رسید
۱۵ درصد از کل نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور نیروگاه‌های انشعابی یا خانگی هستند
تأمین پایدار گاز در زمستان/عسلویه تأمین‌کننده بیش از ۷۰ درصد گاز کشور +فیلم
قطارهای کانتینری روسی در راه تهران
اخراج کارمندان دارای حداقل ۳ فرزند و بانوان باردار یا دارای فرزند شیرخوار ممنوع شد
تکذیب شایعه «ابر دزدی» از ایران؛ جابجایی ابر‌ها هنوز در توان بشر نیست
حراج شمش طلا مرکز مبادله امروز برگزار می‌شود
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۸ آبان‌ماه ۱۴۰۴
آسانسور‌های مسکن مهر تعیین تکلیف شد
فرصت ویژه توانیر برای صنایع انرژی‌بر؛ افزایش سقف مصرف برق در ازای اجرای طرح‌های بهینه‌سازی
دلایل عدم بارش باران در پاییز اعلام شد+ فیلم
هشت شرکت پروژه جدید در مسیر پذیره نویسی بورس تهران+ فیلم
حجم پرشدگی سد‌های کشور تنها ۳۳ درصد+ عکس
منابع آبی تهران پاسخگوی عبور ایمن از ماه‌های پیش‌رو نیست
کمبودی در عرضه مرغ گرم نداریم/ قیمت هرکیلو مرغ گرم برای مصرف کننده ۱۳۵ هزارتومان