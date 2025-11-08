باشگاه خبرنگاران جوان - سیدمحمدهادی سبحانیان معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور بخشنامه مربوط به معافیت از صدور صورت‌حساب الکترونیکی موضوع ماده ۱۴ مکرر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان را ابلاغ کرد.

قرار است از ابتدای دی ماه صورت‌حساب‌های کاغذی فاقد اعتبار مالیاتی بوده و صرفا صورت حساب‌های الکترونیکی صادره در سامانه مؤدیان، مرجع تعیین مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی باشد.

مطابق مفاد این بخشنامه، صاحبان مشاغلی که فروش‌شان به ازای هر مؤدی در سال ۱۴۰۲ کمتر از ۱۸ میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۳ نیز کمتر از ۱۴.۴ میلیارد تومان بوده است، تا زمانی که مجموع فروش کالا و خدمات آنها در آن پرونده در سال ۱۴۰۴ کمتر از مبلغ ۱۴.۴ میلیارد تومان باشد و از دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی به عنوان پایانه فروشگاهی استفاده می‌کنند، در سال ۱۴۰۴ از صدور و ثبت صورتحساب الکترونیکی نوع اول و دوم در سامانه مؤدیان معاف خواهند بود.

آن دسته از مؤدیانی که مشمول معافیتِ الزام صدور صورت حساب الکترونیکی در سامانه مؤدیان طی سال جاری هستند، با این حال موظفند تا نسبت به نصب و استفاده از دستگاه کارتخوان اقدام کنند.

در صورتی که میزان فروش کالا و خدمات هریک از صاحبان مشاغل موضوع این بخشنامه در هر مؤدی مالیاتی از نصاب ۱۴.۴ میلیارد تومان عبور کند، مؤدی مذکور بابت آن پرونده از ابتدای دومین دوره بعد از اتمام دوره عبور از نصاب مذکور به شرح جدول ذیل، مشمول معافیت موضوع این بخشنامه نبوده و مکلف به صدور و ثبت صورت‌حساب الکترونیکی در سامانه مؤدیان با رعایت تبصره ۲ ماده ۱۴ مکرر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان خواهد بود.

همچنین در این بخشنامه، اشخاصی که فارغ از هر میزان فروش کالا و خدمات سالانه، همچنان ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی بوده و مشمول معافیت‌های مذکور نیستند، نیز مشخص شده‌اند.