باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - عراق اوایل شنبه، یک روز پیش از آنکه رأیدهندگان برای انتخابات پارلمانی به پای صندوقهای رأی بروند، وارد دوره سکوت انتخاباتی شد در حالی که محمد شیاع السودانی، نخستوزیر عراق از شهروندان خواست تا بهطور گسترده در انتخابات روز یکشنبه شرکت کنند.
به گزارش خبرگزاری عراقی INA، این خاموشی از ساعت ۷ صبح به وقت محلی (۰۴:۰۰GMT) آغاز شد و در طی آن، نهادها و احزاب سیاسی از تبلیغ کمپینها یا نامزدهای خود تا زمان بسته شدن حوزههای رأیگیری منع میشوند.
عصر جمعه، السودانی از عراقیها خواست تا «آزادانه و بدون اجبار» رأی دهند و گفت که مشارکت آنها «یک امانت، یک مسئولیت و صدای آینده» است.
نخست وزیر عراق در یک سخنرانی ضبط شده گفت: «مشارکت شما پیام روشنی درباره عراق جدید خواهد فرستاد، عراقی که مردمش مصمم به تضمین انتقال مسالمتآمیز قدرت از طریق صندوق رأی هستند.»
جمانه الغلائی، سخنگوی کمیسیون عالی مستقل انتخابات روز جمعه به خبرگزاری آناتولی گفت که این کمیسیون «کاملاً آماده برگزاری رأیگیری ویژه در ۹ نوامبر و رأیگیری عمومی در ۱۱ نوامبر است.»
این رأیگیری ویژه شامل پرسنل امنیتی، اعضای ارتش، کادر پزشکی و زندانیانی میشود که نمیتوانند در انتخابات عمومی شرکت کنند.
رأیگیری عمومی که برای روز یکشنبه تعیین شده است، روز اصلی انتخابات است که در آن همه رأیدهندگان ثبتنامشده رأی خود را به صندوق میاندازند.
در مجموع ۷۷۶۸ نامزد، شامل ۵۵۲۰ مرد و ۲۲۴۸ زن، برای ۳۲۹ کرسی در شورای نمایندگان که رئیس جمهور را انتخاب میکند و به دولت رأی اعتماد میدهد، رقابت میکنند. طبق اعلام این کمیسیون، تقریباً ۲۱ میلیون عراقی واجد شرایط رأی دادن هستند.
پارلمان فعلی که در ۹ ژانویه ۲۰۲۲ انتخاب شد، برای یک دوره چهار ساله که در ۸ ژانویه ۲۰۲۶ به پایان میرسد، خدمت میکند. طبق قانون عراق، انتخابات مجلس باید حداقل ۴۵ روز قبل از پایان دوره پارلمان برگزار شود.
احزاب و بلوکهای شیعه اکثریت مجلس فعلی را در اختیار دارند. قدرت در عراق به طور سنتی بین جوامع اصلی کشور تقسیم میشود: ریاست جمهوری به کردها، نخست وزیری به شیعیان و ریاست پارلمان به سنیها میرسد.
