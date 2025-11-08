باشگاه خبرنگاران جوان - مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در دیدار با هاشم کارگر، رئیس سازمان ثبت احوال کشور گفت: طبق برآوردها در صورت توسعه و ارتقای دسترسی سازمان به سرویسهای ازدواج و طلاق، ولادت، استعلام مرتبه ازدواج، گواهی انحصار وراثت و استعلام وضعیت تأهل، نیاز مراجعه بیمهشدگان در حوزه حدود ۲۰ سرویس کاهش پیدا میکند و بسیاری از کارها به این واسطه به شکل کاملاً غیرحضوری و برخط انجام میشود.
سالاری در ادامه جلسه بررسی اقدامات مربوط به توافقنامه سازمان تأمین اجتماعی با سازمان ثبت احوال، بیان کرد: به واسطه توافقنامه سال گذشته سازمان تأمین اجتماعی و سازمان ثبت احوال قرار شد، سرویسهای اشاره شده به صورت انتشاری در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار گیرد.
گفتنی است، در مدت یکسال گذشته جلسات متعددی بین سازمان تأمین اجتماعی و سازمان ثبت احوال در این ارتباط برگزار و مسائل مرتبط مرتفع شد. در نهایت قرار بر این شد که سرویسهای اشاره شده در کوتاهترین زمان ممکن از طرف ثبت احوال در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار گیرد.
براساس اعلام سازمان ثبت احوال، سرویسهای مذکور تولید و آزمایش شده و در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار گرفته و ارائه آن به سازمان تأمین اجتماعی پس از طی فرایند مربوطه انجام میشود.
دسترسی سازمان تأمین اجتماعی به دادههای سازمان ثبت احوال، تسهیل ارائه خدمات مبتنی بر فناوری روز و تسریع در انجام امور مربوط به جامعه تحت پوشش این سازمان را موجب میشود.
سازمان تأمین اجتماعی در راستای اجرایی کردن طرحهای بیستگانه تحولی به ویژه در حوزههای مرتبط با فناوری اطلاعات و هوشمندسازی اطلاعات و همچنین در جهت کاهش مراجعات حضوری و توسعه خدمات غیرحضوری، عملیاتی کردن توافق با سازمان ثبت احوال را پیگیری میکند.
منبع: روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی