باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - مجتبی نوح پیشه مدیر روابط عمومی اورژانس ۱۱۵ فسا با بیان اینکه نیرو‌های پایگاه اورژانس ششده مأموریت حساسی را تجربه کردند، اظهار کرد: زمانی که آن‌ها به محل مراجعه کردند، مادر باردار در حیاط منزل با درد شدید زایمان مواجه بود و امکان جابجایی او وجود نداشت و جان مادر و نوزاد در خطر بود.

‌او گفت: با توجه به هفته آخر بارداری مادر و قریب الوقوع بودن زایمان، کارشناسان اورژانس با کنترل علائم حیاتی و انجام اقدامات مؤثر در تسهیل روند زایمان، نوزاد را با سلامت کامل در منزل به دنیا آوردند.

‌نوح پیشه افزود: همچنین، حمایت‌های درمانی بعد از تولد نوزاد توسط نیرو‌های اورژانس ۱۱۵ علیرضا فرحناک و محمد زنگنه انجام شد و در نهایت، مادر و نوزاد با شرایط مطلوب برای دریافت خدمات درمانی پیشرفته‌تر به مرکز درمانی منتقل شدند.

‌مدیر روابط عمومی اورژانس ۱۱۵ فسا، با بیان اینکه، این کودک هدیه‌ای از جنس شادی و امید برای خانواده بود که با دستان فرشتگان سفید پوش اورژانس، در آغوش گرم مادرش جای گرفت، اضافه کرد: عملکرد حرفه‌ای و فداکارانه همکاران، نمونه‌ای روشن از تعهد و خدمت بی منت تیم فوریت‌های پزشکی شهرستان فسا است.

‌فسا در فاصله ۱۵۳ کیلومتری شیراز قرار دارد.