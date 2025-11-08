در جریان معاملات امروز شاخص کل بورس با افزایش ۲۱ هزار و ۱۶۴ واحد در سطح ۳ میلیون و ۲۲۴ واحدی ایستاد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - در جریان معاملات امروز ۱۷ آبان‌ماه شاخص کل بورس با افزایش ۲۱ هزار و ۱۶۴ واحد در سطح ۳ میلیون و ۲۲۴ واحدی ایستاد؛ شاخص کل هم‌وزن نیز با افزایش ۴ هزار و ۷۴ واحدی در سطح ۹۲۶ هزار و ۱۸۲ واحدی ایستاد.

امروز سه نماد فملی، فارس و فولاد بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص کل داشتند؛ همچنین مهرگان، وبملت و خودرو سه نماد پرتراکنش‌ این بازار بودند.

گفتنی است، امروز ارزش کل بورس تهران در کانال ۹.۵ هزار هزار میلیارد ماند و ارزش معاملات امروز ۱۱۲ هزار میلیارد تومان و ارزش معاملات خُرد حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان ثبت شد.

امروز شاخص کل فرابورس هم با افزایش ۱۹۴ واحدی همراه شد.

ناشناس
۰۹:۴۶ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
بورس مطمئن ترین راه برای نابودی سرمایه
