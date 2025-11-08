باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - آیت‌الله لطف‌الله دژکام در آیین معارفه مدیر جدید مرکز اسلامی فارس با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب درباره ضرورت حفظ وحدت امت اسلامی، اظهار کرد: ملاک وحدت برای ما کاملاً مشخص است؛ امت اسلام باید زیر پرچم دین، توحید و نبوت پیامبر خاتم حضرت محمد (ص) متحد شود تا بتواند عزت از دست رفته خود را بازیابد.

او با تأکید بر آغاز این حرکت وحدت‌آفرین با تلاش علمای شیعه و اهل‌سنت در ایران، افزود: امروز ایران به جایگاهی از استقلال و عظمت رسیده که خار چشم دشمنان اسلام شده است. این مسیر باید به دیگر کشور‌های اسلامی نیز منتقل شود تا اقتدار و عزت اسلام در سطح جهانی گسترش یابد و ملت‌های مسلمان بتوانند این ارزش والا را برای خود و سرزمین‌شان محقق سازند.

دژکام در ادامه با اشاره به شرایط کنونی جهان اسلام در برابر رژیم صهیونیستی تصریح کرد: هیچ مسلمان غیوری نمی‌تواند نسبت به این وضعیت بی‌تفاوت باشد. تنها راهکار، قیام یکپارچه امت اسلامی است؛ چراکه مقابله انفرادی کشور‌ها با این رژیم، آنها را در معرض آسیب قرار می‌دهد، اما اتحاد و همبستگی ملت‌های مسلمان می‌تواند معادلات را تغییر دهد.

امام جمعه شیراز همچنین نقش مؤثر اهل‌سنت را در انتقال پیام وحدت و عزت اسلامی برجسته دانست و ابراز امیدواری کرد که آنان در انجام این رسالت خطیر، نقش‌آفرینی مؤثری داشته باشند.

او با اشاره به جایگاه تاریخی و تأثیرگذار علمای اهل‌سنت در برخی مناطق، به سفر‌های خود به جنوب فارس اشاره کرد و گفت: در مناطقی، چون اوز و خنج تأکید کردم که اگر مهاجرانی که به آن سوی خلیج رفته‌اند بازگردند، توازن قدرت در منطقه تغییر خواهد کرد.

دژکام با بیان اینکه انتظار ما از علمای اهل‌سنت انجام کار خارق‌العاده‌ای نیست، خطاب به آنان گفت: تنها خواسته ما این است که مردم را همدل و همراه کنید تا دشمنان نتوانند بر ما سلطه یابند. شما این مسیر را به‌خوبی آغاز کرده‌اید و در راستای امت‌سازی، همان‌گونه که رهبر انقلاب فرمودند، گام‌های مؤثری برداشته‌اید.

نماینده مردم فارس در مجلس خبرگان رهبری یادآور شد: در برهه‌های مختلف، از جمله در حادثه تروریستی حرم شاهچراغ (ع)، علمای اهل‌سنت در کنار ما ایستادند و با صدای بلند اعلام کردند که ما مسلمانیم و نباید به جان هم بیفتیم. با اتحاد می‌توانیم ریشه دشمنی‌ها را بخشکانیم و عزت اسلام را در جهان احیا کنیم.

وی در پایان تأکید کرد: این همدلی و همراهی که آغاز شده، باید با تلاش بیشتر علمای اهل‌سنت به نتیجه مطلوب برسد. با هم‌افزایی، می‌توانیم هم در دنیا و هم در آخرت به عزت دست یابیم و از خسران در امان بمانیم.

مراسم معارفه مدیر جدید مرکز اسلامی استان فارس امروز با حضور امام جمعه شیراز، حجت‌الاسلام والمسلمین غلام‌علی، دبیر شورای برنامه‌ریزی مدارس علوم دینی اهل‌سنت، جمعی از مسئولان استان و علمای شیعه و سنی برگزار و در این مراسم حجت‌الاسلام والمسلمین باوقار به‌عنوان مدیر جدید مرکز اسلامی استان فارس معرفی شد.